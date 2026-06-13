見事なブロックを見せたコラシナツ。（C）Getty Images

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　ボスニア・ヘルツェゴビナ代表は現地６月12日、北中米ワールドカップのグループB第１節でカナダ代表と対戦している。

　21分にルキッチのゴールで先制するも、押し込まれる展開が続くボスニア・ヘルツェゴビナは53分に大ピンチを迎える。

 
　細かいパスワークで自陣ボックス内への侵入を許すと、ゴール前でラレイアを完全にフリーにして右足のシュートを浴びる。しかしこれを主将のコラシナツがゴールラインぎりぎりで足に当ててブロック。ボールはクロスバーを直撃して、ゴールを割らせなかった。

　この32歳DFのファインプレーにSNS上では、「コラシナツやばいな」「狙っても２度とできん」「ここまで３試合のベストシーンだな」「スーパークリア」「大会のハイライト映像として使われそう」「神すぎる」「よく守ったな」といった声があがった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部
 
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