「狙っても２度とできん」「神すぎる」ボスニア・ヘルツェゴビナ主将の“超ファインプレー”に反響！「ここまでのベストシーン」「大会のハイライト映像として使われそう」【W杯】
ボスニア・ヘルツェゴビナ代表は現地６月12日、北中米ワールドカップのグループB第１節でカナダ代表と対戦している。
21分にルキッチのゴールで先制するも、押し込まれる展開が続くボスニア・ヘルツェゴビナは53分に大ピンチを迎える。
細かいパスワークで自陣ボックス内への侵入を許すと、ゴール前でラレイアを完全にフリーにして右足のシュートを浴びる。しかしこれを主将のコラシナツがゴールラインぎりぎりで足に当ててブロック。ボールはクロスバーを直撃して、ゴールを割らせなかった。
この32歳DFのファインプレーにSNS上では、「コラシナツやばいな」「狙っても２度とできん」「ここまで３試合のベストシーンだな」「スーパークリア」「大会のハイライト映像として使われそう」「神すぎる」「よく守ったな」といった声があがった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ボスニア・ヘルツェゴビナ32歳DFのスーパープレー！
21分にルキッチのゴールで先制するも、押し込まれる展開が続くボスニア・ヘルツェゴビナは53分に大ピンチを迎える。
細かいパスワークで自陣ボックス内への侵入を許すと、ゴール前でラレイアを完全にフリーにして右足のシュートを浴びる。しかしこれを主将のコラシナツがゴールラインぎりぎりで足に当ててブロック。ボールはクロスバーを直撃して、ゴールを割らせなかった。
この32歳DFのファインプレーにSNS上では、「コラシナツやばいな」「狙っても２度とできん」「ここまで３試合のベストシーンだな」「スーパークリア」「大会のハイライト映像として使われそう」「神すぎる」「よく守ったな」といった声があがった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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