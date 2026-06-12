藤原大祐がレイニの楽屋に突撃！“俳優兼アーティスト”という共通点を持つふたりが『OFF TAKE』で初共演

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アーティストの“オフ”をのぞき見するYouTube チャンネル『OFF TAKE』の第8弾が公開された。

■俳優としてもアーティストとしても注目を集めるふたりが共演

第8弾に登場するのは、映画『ちはやふる』で折江懸心役を演じるなど俳優として活躍の幅を広げる一方、幼少期から培ったピアノの演奏力を武器に、等身大のMUSICを届けるシンガーソングライター・藤原大祐。

そして、2025年にメジャーデビューを果たし、Netflixシリーズ『グラスハート』では有栖川真広役を演じたことで大きな注目を集めたレイニ。そんな“俳優兼アーティスト”という共通点を持つふたりが、この企画で初共演を果たす。

今回の動画では、TOKYO FM presents「CC（Cultural×Crossroads）」に出演する藤原大祐に密着。ライブ本番を控えたリハーサルの様子から、普段はなかなか見ることのできない楽屋での素顔まで、その舞台裏に迫る。

さらに後半では、藤原大祐が同イベントに出演するレーベルメイト・レイニの楽屋に突撃。

初対面のふたりが繰り広げるここでしか見られないトークは必見。音楽とと演技、ふたつのフィールドで輝くふたりが交差する瞬間を、ぜひ最後までお見逃しなく。

■関連リンク

『OFF TAKE』OFFICIAL YouTube

『OFF TAKE』OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/offtake_official

『OFF TAKE』OFFICIAL TikTok

藤原大祐 OFFICIAL SITE

https://taiyufujiwara.com/

レイニ OFFCIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/Reini/