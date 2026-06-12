悠仁さま筑波大進学、愛子さま卒業で“皇族ゼロ”に…なぜ変わった？ 学習院と皇室
筑波大学への進学で注目を集めた悠仁さま。実はその流れは悠仁さまだけに始まったものではありません。
長年にわたり皇族と深い関係を築いてきた学習院ですが、近年は眞子氏や佳子さまも別の大学へ進学しています。皇族と学習院の関係はなぜ変化したのでしょうか。
本記事は『日本人にとって皇室とは何か』（島田裕巳・著／プレジデント社）より一部を抜粋・編集し、皇族と学習院の関係がどのように変化してきたのかを解説します。
学習院大学のサイトによれば、江戸時代の終わり、1847（弘化4）年に京都御所に公家の学問所が設けられた。1849（嘉永2）年には孝明天皇から「学習院」の額（勅額／ちょくがく）が下賜されたことで、学習院という校名が定まった。
明治時代になった1877（明治10）年には、神田錦町に華族学校が開設され、そこが学習院の名を受け継ぐことになった。
したがって、皇族や華族の子弟の教育を担う学習院は、法律によって宮内省立の官立学校となった。こうした学校は他にない。
学習院には、初等学科・中等学科・高等学科（のちに初等科・中等科・高等科）が設けられた。高等学科は旧制高校に匹敵する。旧制高校は、現在の大学の前期教養課程までを担っていた。
学習院には、皇族はもちろんのこと、華族であれば無条件で入学することができた。また、高等学科までの進学も保障された。皇族や華族以外の士族や平民でも入学はできたが、一部に限られていた。
明治時代のはじめには家禄や帯刀などの特権があったが、次第にそれは失われ、西南戦争などの士族反乱に結びついた。それ以降は法的な特権はなくなり、戦後には廃止された。
戦後になると華族の制度も廃止され、それにともない学習院も1949（昭和24）年に新制の私立大学として改めて開学されることになった。それでも皇族は学習院を選んできた。
現在の天皇も幼稚園から大学まで学習院で、大学院の博士前期課程も学習院大学大学院人文科学研究科を修了し、文学修士の学位を得ている。
それと比較したとき、悠仁親王の進学先は大きく異なっている。一度も学習院に籍をおいたことがないのだ。その兆しは、悠仁親王の姉たちの進学先の選択に示されていた。
ところが、大学は学習院ではなく国際基督教大学を選び、AO入試を経て進学している。在学中にはイギリスに留学し、大学卒業後にはイギリスのレスター大学の大学院で学んで修士号を得ている。やがて結婚する小室圭氏は国際基督教大学の同級生である。
内親王の場合、成年になれば結婚し、皇籍を離れる可能性が高くなる。現在では女性宮家の創設が議論になっているが、通常なら、皇籍を離れた後、一般の国民と同じ暮らしをすることになる。
眞子氏は、そうした将来を見据えて国際基督教大学に進学したのかもしれず、それが、妹の佳子内親王や弟の悠仁親王の進学に影響した可能性はある。
佳子内親王も幼稚園から学習院で、大学も学習院大学文学部教育学科に進んでいる。そこが姉とは異なる。
ところが、一年生の夏にアメリカのボストンで一カ月のホームステイをした後、二年生の夏に学習院大学を中途退学してしまった。
その後、姉と同じように国際基督教大学のAO入試に合格し、翌年の４月から同大学に入学している。新たに大学生活をはじめたことになり、卒業はその四年後のことだった。
眞子氏と佳子内親王の姉妹は、ともに国際基督教大学の卒業生となったわけだが、高校までは学習院だった。ところが、悠仁親王は一度も学習院に入らず、大学に進学することになる。
これが、近代の皇室において異例なことであるのは間違いない。
一番大きい理由は、学習院がもっぱら皇族や華族のための教育機関ではなくなったことにある。学習院も一般の私立大学として、すでに長い歴史を重ねてきている。
「GMARCH（ジーマーチ）」ということばがあるが、それは、学習院大学（G）を明治大学（M）、青山学院大学（A）、立教大学（R）、中央大学（C）、法政大学（H）と一くくりにしたもので、一流の大学ではあるが、進学の難易度では東京大学や早稲田、慶應、あるいは上智よりも劣るとされている。
子どもの数が減り、どの大学も、入学者をいかに確保するかに腐心するようになってきた。
学習院の場合、何より戦後において華族制度が廃止された影響が大きい。それによって、「皇室の藩屏」とも呼ばれ、皇室を守る役割を期待されてきた華族は消滅した。さらには皇族も多数皇籍離脱し、皇族の数は大幅に減少した。
旧皇族はその後も皇族との関係を保ち、皇族との親睦団体である「菊栄（きくえい）親睦会」も生まれたが、その子弟が必ず学習院に進むわけではなくなった。
しかも愛子内親王が学習院大学を卒業したことによって、学習院で学んでいる皇族は今のところ、まったくいなくなった。今後、そうした皇族が現れる可能性は極めて低い。
なにしろ、もっとも若い皇族が悠仁親王であり、その悠仁親王は学習院とはまったく無縁なのである。
将来、悠仁親王が結婚して子どもが生まれたとしても、学習院に進ませることはないのではないだろうか。
この書籍の執筆者：島田裕巳 プロフィール
1953年、東京都生まれ。宗教学者、作家。東京大学文学部宗教学宗教史学専修課程卒業、東京大学大学院人文科学研究課博士課程修了（宗教学専攻）。放送教育開発センター助教授、日本女子大学教授、東京大学先端科学技術研究センター特任研究員、東京女子大学非常勤講師を歴任。現代における宗教現象、新宗教運動、世界の宗教、葬式を中心とした冠婚葬祭など、宗教現象について幅広く扱う。
(文:島田 裕巳)
長年にわたり皇族と深い関係を築いてきた学習院ですが、近年は眞子氏や佳子さまも別の大学へ進学しています。皇族と学習院の関係はなぜ変化したのでしょうか。
本記事は『日本人にとって皇室とは何か』（島田裕巳・著／プレジデント社）より一部を抜粋・編集し、皇族と学習院の関係がどのように変化してきたのかを解説します。
天皇から下賜された校名「学習院」秋篠宮や愛子内親王を含め、皇族が学習院に進学してきたのは、そもそも学習院が皇族や華族のための教育機関として設置されたからである。
学習院大学のサイトによれば、江戸時代の終わり、1847（弘化4）年に京都御所に公家の学問所が設けられた。1849（嘉永2）年には孝明天皇から「学習院」の額（勅額／ちょくがく）が下賜されたことで、学習院という校名が定まった。
明治時代になった1877（明治10）年には、神田錦町に華族学校が開設され、そこが学習院の名を受け継ぐことになった。
したがって、皇族や華族の子弟の教育を担う学習院は、法律によって宮内省立の官立学校となった。こうした学校は他にない。
学習院には、初等学科・中等学科・高等学科（のちに初等科・中等科・高等科）が設けられた。高等学科は旧制高校に匹敵する。旧制高校は、現在の大学の前期教養課程までを担っていた。
学習院には、皇族はもちろんのこと、華族であれば無条件で入学することができた。また、高等学科までの進学も保障された。皇族や華族以外の士族や平民でも入学はできたが、一部に限られていた。
学習院とは異なる道を歩んだ悠仁さま士族とは江戸時代まで武士だった人間に与えられた身分呼称である。
明治時代のはじめには家禄や帯刀などの特権があったが、次第にそれは失われ、西南戦争などの士族反乱に結びついた。それ以降は法的な特権はなくなり、戦後には廃止された。
戦後になると華族の制度も廃止され、それにともない学習院も1949（昭和24）年に新制の私立大学として改めて開学されることになった。それでも皇族は学習院を選んできた。
現在の天皇も幼稚園から大学まで学習院で、大学院の博士前期課程も学習院大学大学院人文科学研究科を修了し、文学修士の学位を得ている。
それと比較したとき、悠仁親王の進学先は大きく異なっている。一度も学習院に籍をおいたことがないのだ。その兆しは、悠仁親王の姉たちの進学先の選択に示されていた。
国際基督教大学を卒業した眞子氏と佳子内親王秋篠宮と紀子妃は学習院大学で出会っている。二人の間に生まれた長女の眞子氏も、幼稚園は学習院で、高校まで学習院に通った。
ところが、大学は学習院ではなく国際基督教大学を選び、AO入試を経て進学している。在学中にはイギリスに留学し、大学卒業後にはイギリスのレスター大学の大学院で学んで修士号を得ている。やがて結婚する小室圭氏は国際基督教大学の同級生である。
内親王の場合、成年になれば結婚し、皇籍を離れる可能性が高くなる。現在では女性宮家の創設が議論になっているが、通常なら、皇籍を離れた後、一般の国民と同じ暮らしをすることになる。
眞子氏は、そうした将来を見据えて国際基督教大学に進学したのかもしれず、それが、妹の佳子内親王や弟の悠仁親王の進学に影響した可能性はある。
佳子内親王も幼稚園から学習院で、大学も学習院大学文学部教育学科に進んでいる。そこが姉とは異なる。
ところが、一年生の夏にアメリカのボストンで一カ月のホームステイをした後、二年生の夏に学習院大学を中途退学してしまった。
その後、姉と同じように国際基督教大学のAO入試に合格し、翌年の４月から同大学に入学している。新たに大学生活をはじめたことになり、卒業はその四年後のことだった。
眞子氏と佳子内親王の姉妹は、ともに国際基督教大学の卒業生となったわけだが、高校までは学習院だった。ところが、悠仁親王は一度も学習院に入らず、大学に進学することになる。
これが、近代の皇室において異例なことであるのは間違いない。
学ぶ皇族がいなくなった学習院という教育機関秋篠宮家の姉弟が、学習院で教育を受けることを避けるようになった理由も十分に考えることはできる。
一番大きい理由は、学習院がもっぱら皇族や華族のための教育機関ではなくなったことにある。学習院も一般の私立大学として、すでに長い歴史を重ねてきている。
「GMARCH（ジーマーチ）」ということばがあるが、それは、学習院大学（G）を明治大学（M）、青山学院大学（A）、立教大学（R）、中央大学（C）、法政大学（H）と一くくりにしたもので、一流の大学ではあるが、進学の難易度では東京大学や早稲田、慶應、あるいは上智よりも劣るとされている。
子どもの数が減り、どの大学も、入学者をいかに確保するかに腐心するようになってきた。
学習院の場合、何より戦後において華族制度が廃止された影響が大きい。それによって、「皇室の藩屏」とも呼ばれ、皇室を守る役割を期待されてきた華族は消滅した。さらには皇族も多数皇籍離脱し、皇族の数は大幅に減少した。
旧皇族はその後も皇族との関係を保ち、皇族との親睦団体である「菊栄（きくえい）親睦会」も生まれたが、その子弟が必ず学習院に進むわけではなくなった。
しかも愛子内親王が学習院大学を卒業したことによって、学習院で学んでいる皇族は今のところ、まったくいなくなった。今後、そうした皇族が現れる可能性は極めて低い。
なにしろ、もっとも若い皇族が悠仁親王であり、その悠仁親王は学習院とはまったく無縁なのである。
将来、悠仁親王が結婚して子どもが生まれたとしても、学習院に進ませることはないのではないだろうか。
この書籍の執筆者：島田裕巳 プロフィール
1953年、東京都生まれ。宗教学者、作家。東京大学文学部宗教学宗教史学専修課程卒業、東京大学大学院人文科学研究課博士課程修了（宗教学専攻）。放送教育開発センター助教授、日本女子大学教授、東京大学先端科学技術研究センター特任研究員、東京女子大学非常勤講師を歴任。現代における宗教現象、新宗教運動、世界の宗教、葬式を中心とした冠婚葬祭など、宗教現象について幅広く扱う。
(文:島田 裕巳)