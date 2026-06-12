音楽レーベル・Lantisより今年デビューのガールズデュオユニットFloweRiЯy（フラワリリー）、1st Album『FloweRiЯy』9月23日リリース！

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音楽レーベル・Lantisより、2026年3月18日に「スターチス」でデビューしたガールズデュオユニット「FloweRiЯy（読み：フラワリリー）」が、9月23日に1st Album『FloweRiЯy（読み：フラワリリー）』をリリースすることが決定した。

「FloweRiЯy」は、“花のような”という意味を持つ「Flowery」と“物語” としての「Story」を組み合わせたユニット名となっており、冠する名の通り、花になぞらえて紡がれる物語と音楽を届けている。

1st Album『FloweRiЯy』は、初回限定盤と通常盤の2形態で発売される予定で、初回限定盤は、全収録楽曲のストーリーを収録したシナリオブック付きパッケージとなっており、FloweRiЯyの世界観をより深く楽しめる特別仕様。また、オリジナルのブックバンドとしおりも同梱される。読み物としてのストーリーが特徴の一つであるFloweRiЯyならではの活字体験ができる特殊仕様となっている。なお、既にリリースされている２曲のストーリーはFloweRiЯy公式HPでも公開されているが、本シナリオブックでは全収録楽曲の物語を一冊にまとめて楽しむことができる。

収録楽曲はデビュー曲として晴いちばんが書き下ろした1st Digital Single「スターチス」、2nd Digital Singleとしてなつめ千秋が手掛けた「シクラメンにそよ風を」に加え、今後配信予定の新曲を含む全10曲を収録。

収録されるすべての楽曲が花にまつわるストーリーを持ち、新進気鋭のボカロP陣が楽曲の制作を手掛ける予定となっている。今夏の展開に乞うご期待！

＜ノゾミコメント＞



FloweRiЯyのノゾミです。

この度、1st Albumをリリースさせていただくことになりました。

色とりどりに咲く花のように、曲によって様々な世界観をお届けできたらなと思います。どんな作品がみなさんの元に届くのか、ぜひお楽しみに！

＜サクラコメント＞



1st Albumの発売が決定しました！色とりどりのお花のような楽曲と、それぞれの物語を詰め込んだ一枚になっています。皆さんの日常に彩りを添えられたら嬉しいです。聴いていただける日を楽しみにしています！

●リリース情報

FloweRiЯy 1st Album

『FloweRiЯy』

9月23日発売

【初回限定盤】

価格：￥6,600（税込）

特典：シナリオブック付きパッケージ、ブックバンド、しおり

【通常盤】

価格：￥3,300（税込）

●配信情報

各種音楽配信サービスにて配信中！

「スターチス」



配信リンクはこちら

https://lnk.to/LZC-3440

「シクラメンにそよ風を」



配信リンクはこちら

https://lnk.to/LZC-3494

＜FloweRiЯyプロフィール＞

ノゾミとサクラの2 名からなるガールズデュオユニット。

とある花園の管理人である二人の周辺で巻き起こる物語を、花になぞらえて歌として届ける。

“花のような”という意味を持つ「Flowery」と“物語”としての「Story」を組み合わせたユニット名で、

その名の通り、物語とその象徴となる花を歌に昇華して届けることを活動の軸とする。

メンバー

ノゾミ / Nozomi

好きなもの：うさぎ、たんぽぽ

サクラ / Sakura

好きなもの：猫、桜

関連リンク

FloweRiЯy 公式X（旧Twitter）

https://x.com/FloweRiRy_staff