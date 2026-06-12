「日経225先物」手口情報（12日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万8868枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月12日の日経225先物期近（2026年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万8868枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 18868( 17565)
ソシエテジェネラル証券 15102( 14029)
バークレイズ証券 13904( 12904)
サスケハナ・ホンコン 3512( 3372)
野村証券 5625( 2681)
JPモルガン証券 3401( 2500)
モルガンMUFG証券 2392( 2271)
SBI証券 3099( 2052)
ゴールドマン証券 2905( 1662)
みずほ証券 1583( 1453)
ビーオブエー証券 1950( 1373)
BNPパリバ証券 2071( 1215)
松井証券 1174( 1174)
日産証券 2043( 1068)
UBS証券 1326( 945)
大和証券 877( 877)
インタラクティブ証券 812( 812)
楽天証券 1154( 738)
三菱UFJ証券 662( 544)
フィリップ証券 505( 505)
シティグループ証券 670( 0)
SMBC日興証券 326( 0)
HSBC証券 141( 0)
三菱UFJeスマート 78( 0)
◯2026年12月限（特別清算日：12月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 38( 38)
ABNクリアリン証券 40( 17)
楽天証券 6( 6)
松井証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
BNPパリバ証券 352( 0)
JPモルガン証券 287( 0)
バークレイズ証券 222( 0)
モルガンMUFG証券 88( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 18868( 17565)
ソシエテジェネラル証券 15102( 14029)
バークレイズ証券 13904( 12904)
サスケハナ・ホンコン 3512( 3372)
野村証券 5625( 2681)
JPモルガン証券 3401( 2500)
モルガンMUFG証券 2392( 2271)
SBI証券 3099( 2052)
ゴールドマン証券 2905( 1662)
みずほ証券 1583( 1453)
ビーオブエー証券 1950( 1373)
BNPパリバ証券 2071( 1215)
松井証券 1174( 1174)
日産証券 2043( 1068)
UBS証券 1326( 945)
大和証券 877( 877)
インタラクティブ証券 812( 812)
楽天証券 1154( 738)
三菱UFJ証券 662( 544)
フィリップ証券 505( 505)
シティグループ証券 670( 0)
SMBC日興証券 326( 0)
HSBC証券 141( 0)
三菱UFJeスマート 78( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 38( 38)
ABNクリアリン証券 40( 17)
楽天証券 6( 6)
松井証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
BNPパリバ証券 352( 0)
JPモルガン証券 287( 0)
バークレイズ証券 222( 0)
モルガンMUFG証券 88( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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