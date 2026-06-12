　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月12日の日経225先物期近（2026年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万8868枚だった。

◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 18868(　 17565)
ソシエテジェネラル証券　　　 15102(　 14029)
バークレイズ証券　　　　　　 13904(　 12904)
サスケハナ・ホンコン　　　　　3512(　　3372)
野村証券　　　　　　　　　　　5625(　　2681)
JPモルガン証券　　　　　　　　3401(　　2500)
モルガンMUFG証券　　　　　　　2392(　　2271)
SBI証券　　　　　　　 　　　　3099(　　2052)
ゴールドマン証券　　　　　　　2905(　　1662)
みずほ証券　　　　　　　　　　1583(　　1453)
ビーオブエー証券　　　　　　　1950(　　1373)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　2071(　　1215)
松井証券　　　　　　　　　　　1174(　　1174)
日産証券　　　　　　　　　　　2043(　　1068)
UBS証券　　　　　　　 　　　　1326(　　 945)
大和証券　　　　　　　　　　　 877(　　 877)
インタラクティブ証券　　　　　 812(　　 812)
楽天証券　　　　　　　　　　　1154(　　 738)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 662(　　 544)
フィリップ証券　　　　　　　　 505(　　 505)
シティグループ証券　　　　　　 670(　　　 0)
SMBC日興証券　　　　　　　　　 326(　　　 0)
HSBC証券　　　　　　　　　　　 141(　　　 0)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　78(　　　 0)

◯2026年12月限（特別清算日：12月11日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　38(　　　38)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　40(　　　17)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 6(　　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　　 2)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 352(　　　 0)
JPモルガン証券　　　　　　　　 287(　　　 0)
バークレイズ証券　　　　　　　 222(　　　 0)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　88(　　　 0)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース