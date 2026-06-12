『ゼロの使い魔』放送20周年プロジェクト始動 展覧会やグッズなど展開！ルイズの等身大胸像フィギュア発表
アニメ『ゼロの使い魔』放送20周年プロジェクトが始動した。展覧会開催やグッズ発売など、さまざまな企画が発表された。
【画像】ヤバすぎる！『ゼロの使い魔』ルイズのフィギュア
『ゼロの使い魔』は、才人を異世界に召喚したのは、可愛いけれど魔法の才能ゼロのご主人様・ルイズ。突然、目の前に現れた謎の高慢な美少女に戸惑う才人に、彼女は契約だと言って、いきなり唇を重ねてくる…。すると彼の手の甲に不思議な文字が浮かび、才人はルイズの使い魔となってしまうのだが。異世界ハルケギニアに「使い魔」として召喚されてしまった高校生・平賀才人(サイト)とルイズが巻き込まれる「恋」と「冒険」を描く、ファンタジーロマン作品。
展覧会は、ルイズの等身大フィギュアや原寸大のデルフリンガーをはじめ、ルイズや才人をはじめとするキャラクターの貴重な設定資料の展示や、名台詞や感動の名場面を振り返るストーリーコーナー、100点を超えるイラスト展示など見どころ満載の展覧会。
また、今回の展覧会のために新たに収録したルイズ（CV：釘宮理恵）と才人（CV：日野聡）によるスペシャル音声ガイドや本展覧会オリジナルの描き下ろしイラストを使用した限定グッズ、展示されたイラストを収録したアートブックなどの発売も予定している。池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル2F 展示ホールDで、8月10日〜8月30日に開催される。
20周年を記念して、完全新規描きおろしイラストを元にした、ハイクオリティなスケールフィギュアの制作が決定。このスケールフィギュアをベースにした、ルイズの「等身大胸像フィギュア」も同時に企画進行中で、お求めやすいスタンダードなスケールフィギュアと、等身大ならではの圧倒的な存在感を放つフィギュア。2つの異なる魅力を持つ至極のアイテムを届ける。
また、全国のラウンドワンコラボが開催決定。新規描きおろしイラストの、魅惑の妖精亭のウェイトレス姿のルイズ達が、ラウンドワンに登場する。描きおろしを使用したグッズはもちろん、ラウンドワン内のカラオケ、ボーリング、スポッチャ等、様々なコラボを実施予定。10月9日〜2027年1月11日まで、全国ラウンドワン店舗でコラボが実施される。
【画像】ヤバすぎる！『ゼロの使い魔』ルイズのフィギュア
『ゼロの使い魔』は、才人を異世界に召喚したのは、可愛いけれど魔法の才能ゼロのご主人様・ルイズ。突然、目の前に現れた謎の高慢な美少女に戸惑う才人に、彼女は契約だと言って、いきなり唇を重ねてくる…。すると彼の手の甲に不思議な文字が浮かび、才人はルイズの使い魔となってしまうのだが。異世界ハルケギニアに「使い魔」として召喚されてしまった高校生・平賀才人(サイト)とルイズが巻き込まれる「恋」と「冒険」を描く、ファンタジーロマン作品。
また、今回の展覧会のために新たに収録したルイズ（CV：釘宮理恵）と才人（CV：日野聡）によるスペシャル音声ガイドや本展覧会オリジナルの描き下ろしイラストを使用した限定グッズ、展示されたイラストを収録したアートブックなどの発売も予定している。池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル2F 展示ホールDで、8月10日〜8月30日に開催される。
20周年を記念して、完全新規描きおろしイラストを元にした、ハイクオリティなスケールフィギュアの制作が決定。このスケールフィギュアをベースにした、ルイズの「等身大胸像フィギュア」も同時に企画進行中で、お求めやすいスタンダードなスケールフィギュアと、等身大ならではの圧倒的な存在感を放つフィギュア。2つの異なる魅力を持つ至極のアイテムを届ける。
また、全国のラウンドワンコラボが開催決定。新規描きおろしイラストの、魅惑の妖精亭のウェイトレス姿のルイズ達が、ラウンドワンに登場する。描きおろしを使用したグッズはもちろん、ラウンドワン内のカラオケ、ボーリング、スポッチャ等、様々なコラボを実施予定。10月9日〜2027年1月11日まで、全国ラウンドワン店舗でコラボが実施される。
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