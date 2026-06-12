全国のスシローで、2026年6月15日より「感謝一杯。腹一杯。スシローの日」の第2弾を開催！

「ジャンボとろサーモン」が感謝の特別価格・110円（税込）〜になるほか、値段そのまま倍切りにした「倍切り！うなぎの蒲焼き」や、こだわりの3貫盛りが登場します☆

スシロー「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026 第2弾」

キャンペーン開始日：2026年6月15日（月）

販売店舗：全国のスシロー店舗

※店舗によって価格が異なります

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認できます

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、持帰りは実施していません

スシローが6月に創業月を迎えることから、感謝の気持ちを込めた「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026 第2弾」を開催！

回転すしスシローは、大阪の一軒の立ち寿司「鯛すし」から誕生しました。

以降、すしネタ、しゃり、価格、店舗での体験に至るまで40年以上にわたり、徹底したこだわりを貫いています。

「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026 第2弾」では、2026年一番の感謝の気持ちを込めて、“うまいすしを腹一杯”食べられるようなメニューが多数登場します☆

ジャンボとろサーモン

価格：110円（税込）〜

販売期間：2026年6月15日（月）〜6月30日（火）※販売予定総数361万食が完売次第終了

とろサーモンを食べごたえのあるジャンボサイズで味わえる「ジャンボとろサーモン」

感謝の気持ちを込めた、税込110円から楽しめます。

倍切り！うなぎの蒲焼き

価格：180円（税込）〜

販売期間：2026年6月15日（月）〜6月30日（火）※販売予定総数242万食が完売次第終了

スシロー特製蒲焼きだれで焼き上げた「うなぎの蒲焼き」は、通常の約2倍サイズにした「倍切り！うなぎの蒲焼き」に！

お値段そのままでお得に味わえます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

サラダ3貫盛り

価格：120円（税込）〜

販売期間：2026年6月15日（月）〜6月30日（火）※販売予定総数55万食が完売次第終了

盛り合わせ内容：かに風サラダ、コーン、ツナサラダ

3つの味わいを1皿で楽しめる3貫盛りも続々登場！

定番のサラダ軍艦「かに風サラダ」「コーン」「ツナサラダ」を食べ比べできる「サラダ3貫盛り」です。

肉のチーズマヨ炙り3貫盛り

価格：200円（税込）〜

販売期間：2026年6月15日（月）〜6月30日（火）※販売予定総数55万食が完売次第終了

盛り合わせ内容：ハンバーグ、グリルチキン、牛塩カルビ

定番の肉すしである「ハンバーグ」・「グリルチキン」・「牛塩カルビ」を食べ比べできる「肉のチーズマヨ炙り3貫盛り」

大人も子どもも嬉しい、食べ応えのある一皿です。

アボカドオニオンマヨ3貫盛り

価格：260円（税込）〜

販売期間：2026年6月15日（月）〜6月30日（火）※販売予定総数62万食が完売次第終了

盛り合わせ内容：サーモン、えび、生ハム

アボカドと相性が抜群の「サーモン」・「えび」・「生ハム」を食べ比べできる「アボカドオニオンマヨ3貫盛り」も登場。

アボカド×オニオン×マヨネーズの組み合わせが嬉しい、濃厚でさわやかな味わいを堪能できます。

貝づくし5貫盛り

価格：680円（税込）〜

販売期間：2026年6月15日（月）〜6月30日（火）※販売予定総数27万食が完売次第終了

盛り合わせ内容：蒸し帆立貝柱 焦がし醤油、ボイルはまぐり 甘だれがけ、天然つぶ貝、大赤貝 梅しそかつお、タイラギ貝

持帰り：不可

貝好きにはたまらない「貝づくし5貫盛り」

帆立貝柱・はまぐり・つぶ貝・赤貝・タイラギ貝のおいしさを満喫できる1皿です。

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

特大えび天巻 特製マヨソースがけ

価格：450円（税込）〜

販売期間：2026年6月15日（月）〜6月30日（火）※販売予定総数10万食が完売次第終了

持ち帰り：不可

店内で揚げる頭付きの特大えび天を使った「特大えび天巻 特製マヨソースがけ」

食べ応え抜群な巻き寿司です。

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

天然あかすえび包み

価格：120円（税込）〜

販売期間：2026年6月15日（月）〜6月30日（火）※販売予定総数32万食が完売次第終了

持ち帰り：不可

あかすえびがたっぷりの「天然あかすえび包み」も登場。

天然もののおいしさをシンプルに楽しめます！

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

モッツァレラチーズ天ぷら 塩はちみつがけ

価格：300円（税込）〜

販売期間：2026年6月15日（月）〜6月30日（火）※販売予定総数46万食が完売次第終了

サイドメニューとして、「モッツァレラチーズ天ぷら 塩はちみつがけ」も期間限定で登場。

店内で揚げたモッツァレラチーズの天ぷらに、塩とはちみつを合わせています。

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

※はちみつを使用しています

プリンアラモードパフェ

価格：380円（税込）〜

販売期間：2026年6月15日（月）〜6月30日（火）※販売予定総数18万食が完売次第終了

持ち帰り：不可

“SUSHIRO Cafe”の新作スイーツ！

昭和レトロな雰囲気漂う「プリンアラモードパフェ」が登場します。

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

おなかいっぱいになれる、感謝サイズ＆価格のお寿司！

「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026 第2弾」は、全国のスシローにて、2026年6月15日（月）から6月30日（火）まで開催です。

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