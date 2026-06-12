『名探偵プリキュア！』そのキャラいるの！？ LINEスタンプ登場でネット驚き「使い勝手が良い」
人気アニメ『プリキュア』シリーズの最新作『名探偵プリキュア！』（たんプリ）のLINEスタンプが発売された。名シーンや名セリフがたっぷり詰まった計40種のLINEスタンプとなっている。
【画像】そのキャラあるの！？センス抜群な絵柄『たんプリ』LINEスタンプ
まだ登場していないキュアエクレールや、アイスを食べる森亜るるかなどの絵柄が用意されており、ネット上では「たんプリのLINEスタンプ、アゲのチョベリグ、チョベリバあるじゃん！！使い勝手良さそう！」「たんプリのLINEスタンプ怪盗のみんないるのアツすぎる」「たんプリのLINEスタンプ1個いつ使うの？ってものあって笑ってる」「たんプリのLINEスタンプ、ファントムの幹部それぞれ2個ずつあるの神すぎ」「実に使い勝手が良いので活用させて頂きます」などの声が出ている。
『名探偵プリキュア！』は、主人公のマコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生・明智あんなが、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
そこで、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれている。
【画像】そのキャラあるの！？センス抜群な絵柄『たんプリ』LINEスタンプ
まだ登場していないキュアエクレールや、アイスを食べる森亜るるかなどの絵柄が用意されており、ネット上では「たんプリのLINEスタンプ、アゲのチョベリグ、チョベリバあるじゃん！！使い勝手良さそう！」「たんプリのLINEスタンプ怪盗のみんないるのアツすぎる」「たんプリのLINEスタンプ1個いつ使うの？ってものあって笑ってる」「たんプリのLINEスタンプ、ファントムの幹部それぞれ2個ずつあるの神すぎ」「実に使い勝手が良いので活用させて頂きます」などの声が出ている。
そこで、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれている。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優