『アニサマ』新たな出演者発表 DOES初出演！いきづらい部！、高橋李依、シャニマス【一覧あり】
世界最大のアニソンライブイベント「Animelo Summer Live 2026」（アニサマ：7月10日〜12日 幕張メッセ）の第4弾出演アーティストが発表された。今年は、さいたまスーパーアリーナの大規模改修工事に伴い会場を幕張メッセに移し、開催も例年より1ヶ月以上早い7月に開催される。
【写真】その人も出るの！？『アニサマ2026』出演の全アーティスト
7月10日には、ラブライブ！シリーズの新プロジェクト『イキヅライブ！ LOVELIVE! BLUEBIRD』に登場するスクールアイドルグループ・いきづらい部！がアニサマ初出演。綾咲穂音、遠藤璃菜、宮野芹、藤野こころ、坂野愛羽、瀬古梨愛、奥村優季、天沢朱音、小戸森穂花、涼ノ瀬葵音のメンバー10人が出演する。
7月11日には、TVアニメ「るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-」神谷薫役、「【推しの子】」アイ役、「からかい上手の高木さん」の高木さん役など、人気実力を兼ね備えた声優の高橋李依 (TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」 エミリア役)がソロアーティストとしてアニサマ初出演。
7月12日には、アイドルマスター シャイニーカラーズ 【イルミネーションスターズ】が出演。2024年にアイドルマスター シャイニーカラーズとしてアニサマ初出演を果たして以来、2年ぶりに【イルミネーションスターズ】として関根瞳、近藤玲奈、峯田茉優が登場する。
さらに今年がデビュー20周年イヤーとなるロックバンドDOESがアニサマ初出演。アニメ『銀魂』や『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の主題歌として世界中で愛され、今年7月にはアメリカ大陸ツアーを開催するなど、国内外で熱狂的な支持を集めている。
『アニサマ』は、2005年『Animelo Summer Live 2005 -THE BRIDGE-』の開催から始まり、世界最大のアニソンイベントとして毎年開催されている（※新型コロナウイルスの影響での繰り越し開催含む）。
昨年はさいたまスーパーアリーナにて行われ、3日間合計で公演15時間、参加アーティスト数50組116人、計181曲披露され、アニサマ史上最多となる8万7000人の観客を動員。開催20回目のアニバーサリーとして、藍井エイル、TRUE、オーイシマサヨシ、JAM Project、GRANRODEO 、TrySail、宮野真守、FLOW、森口博子、Ave Mujica、angela、水樹奈々、米倉千尋、氷川きよし、LiSAらが参加し、会場を盛り上げていた。
■7月10日(金)出演：蒼井翔太/青木陽菜/angela/いきづらい部！/内田真礼/岡咲美保/岸田教団＆THE明星ロケッツ/東山奈央/harmoe/fripSide/MADKID/May'n/RAISE A SUILEN
■7月11日(土)出演：石原夏織/伊藤美来/A3!/小倉唯/小野大輔/GRANRODEO/佐々木李子/鈴木このみ/高橋李依 (TVアニメ｢Re:ゼロから始める異世界生活｣ エミリア役)/TrySail/夏吉ゆうこ (かぐや from 超かぐや姫！)/前島亜美/MYTH & ROID/Secret
■7月12日(日)出演：アイドルマスター シャイニーカラーズ 【イルミネーションスターズ】/愛美/i☆Ris/ウマ娘 プリティーダービー/オーイシマサヨシ/大西亜玖璃/スフィア/芹澤優 feat. MOTSU/CHiCO with HoneyWorks/DOES/仲村宗悟/HoneyWorks feat. ハコニワリリィ/ReoNa
【写真】その人も出るの！？『アニサマ2026』出演の全アーティスト
7月10日には、ラブライブ！シリーズの新プロジェクト『イキヅライブ！ LOVELIVE! BLUEBIRD』に登場するスクールアイドルグループ・いきづらい部！がアニサマ初出演。綾咲穂音、遠藤璃菜、宮野芹、藤野こころ、坂野愛羽、瀬古梨愛、奥村優季、天沢朱音、小戸森穂花、涼ノ瀬葵音のメンバー10人が出演する。
7月12日には、アイドルマスター シャイニーカラーズ 【イルミネーションスターズ】が出演。2024年にアイドルマスター シャイニーカラーズとしてアニサマ初出演を果たして以来、2年ぶりに【イルミネーションスターズ】として関根瞳、近藤玲奈、峯田茉優が登場する。
さらに今年がデビュー20周年イヤーとなるロックバンドDOESがアニサマ初出演。アニメ『銀魂』や『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の主題歌として世界中で愛され、今年7月にはアメリカ大陸ツアーを開催するなど、国内外で熱狂的な支持を集めている。
『アニサマ』は、2005年『Animelo Summer Live 2005 -THE BRIDGE-』の開催から始まり、世界最大のアニソンイベントとして毎年開催されている（※新型コロナウイルスの影響での繰り越し開催含む）。
昨年はさいたまスーパーアリーナにて行われ、3日間合計で公演15時間、参加アーティスト数50組116人、計181曲披露され、アニサマ史上最多となる8万7000人の観客を動員。開催20回目のアニバーサリーとして、藍井エイル、TRUE、オーイシマサヨシ、JAM Project、GRANRODEO 、TrySail、宮野真守、FLOW、森口博子、Ave Mujica、angela、水樹奈々、米倉千尋、氷川きよし、LiSAらが参加し、会場を盛り上げていた。
■7月10日(金)出演：蒼井翔太/青木陽菜/angela/いきづらい部！/内田真礼/岡咲美保/岸田教団＆THE明星ロケッツ/東山奈央/harmoe/fripSide/MADKID/May'n/RAISE A SUILEN
■7月11日(土)出演：石原夏織/伊藤美来/A3!/小倉唯/小野大輔/GRANRODEO/佐々木李子/鈴木このみ/高橋李依 (TVアニメ｢Re:ゼロから始める異世界生活｣ エミリア役)/TrySail/夏吉ゆうこ (かぐや from 超かぐや姫！)/前島亜美/MYTH & ROID/Secret
■7月12日(日)出演：アイドルマスター シャイニーカラーズ 【イルミネーションスターズ】/愛美/i☆Ris/ウマ娘 プリティーダービー/オーイシマサヨシ/大西亜玖璃/スフィア/芹澤優 feat. MOTSU/CHiCO with HoneyWorks/DOES/仲村宗悟/HoneyWorks feat. ハコニワリリィ/ReoNa
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