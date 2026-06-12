『カグラバチ』六平千鉱ビジュアル＆PV解禁 黒き金魚を従える「お前らのようなクズが…」来年4月放送
テレビアニメ『カグラバチ』（2027年4月放送）の主人公・六平千鉱のキャラクタービジュアルとキャラクターPVが解禁された。六平千鉱役は「第二十回 声優アワード」（2025年度）新人声優賞を受賞した木村太飛、監督は竹内哲也、キャラクターデザインは佐々木啓悟、アニメーション制作はCypicが担当する。
【動画】作画ヤバい！意味深な黒い金魚…公開された『カグラバチ』六平千鉱PV
六平千鉱は、寡黙な少年。「毘灼」によって死に追いやられた父の仇を討つため、そして奪われた６本の妖刀を取り戻すため、旅をする。遺された７本目の妖刀を手に修羅の道を征くキャラクター。
解禁されたキャラクターPVでは、六平千鉱が、見る者を射抜くような鋭い眼光とともに姿を現す。「お前らのようなクズが…刀を握るのを見過ごすわけにはいかない」その一言に宿るのは、揺らぐことのない信念と、すべてを背負う覚悟。漆黒の外套を纏い、黒き金魚を従えるその姿は、静かでありながら圧倒的な気配を放ち、これから幕を開ける壮大な戦いの始まりを予感させる内容になっている。
『カグラバチ』は、刀匠を志す少年・六平千鉱（チヒロ）が主人公で、父親を殺した相手へ復讐するために戦う日本刀バトルアクション。千鉱は刀匠である父の下で、日々修行に励んでおり、笑いの絶えない日々を送っていたが、謎の妖術師組織「毘灼（ひしゃく）」の襲撃により、生活が一変する。奪われたのは、国家の命運を左右するほど絶大な力を持つ6本の「妖刀」と、優しく温かい日常…。すべてが変わった“あの日”から、闇が渦巻く世界に残された少年は、父が遺した7本目の妖刀「淵天（えんてん）」を手に、血塗られた復讐の道を歩むストーリー。
作者の外薗健氏は、2000年生まれの大阪府出身。これが初連載作品で『週刊少年ジャンプ』にて2023年9月より連載がスタートすると、世界中で大反響。全世界・多言語対象のサイマル漫画誌アプリ・WEBサービス『MANGA Plus by SHUEISHA』では、連載開始1週間で第1話が世界閲覧数1位を獲得（2023年9月期・英語版）し、2024年8月には「次にくるマンガ大賞2024」コミックス部門１位を受賞した。コミックスの累計発行部数は400万部を突破している。
【動画】作画ヤバい！意味深な黒い金魚…公開された『カグラバチ』六平千鉱PV
六平千鉱は、寡黙な少年。「毘灼」によって死に追いやられた父の仇を討つため、そして奪われた６本の妖刀を取り戻すため、旅をする。遺された７本目の妖刀を手に修羅の道を征くキャラクター。
『カグラバチ』は、刀匠を志す少年・六平千鉱（チヒロ）が主人公で、父親を殺した相手へ復讐するために戦う日本刀バトルアクション。千鉱は刀匠である父の下で、日々修行に励んでおり、笑いの絶えない日々を送っていたが、謎の妖術師組織「毘灼（ひしゃく）」の襲撃により、生活が一変する。奪われたのは、国家の命運を左右するほど絶大な力を持つ6本の「妖刀」と、優しく温かい日常…。すべてが変わった“あの日”から、闇が渦巻く世界に残された少年は、父が遺した7本目の妖刀「淵天（えんてん）」を手に、血塗られた復讐の道を歩むストーリー。
作者の外薗健氏は、2000年生まれの大阪府出身。これが初連載作品で『週刊少年ジャンプ』にて2023年9月より連載がスタートすると、世界中で大反響。全世界・多言語対象のサイマル漫画誌アプリ・WEBサービス『MANGA Plus by SHUEISHA』では、連載開始1週間で第1話が世界閲覧数1位を獲得（2023年9月期・英語版）し、2024年8月には「次にくるマンガ大賞2024」コミックス部門１位を受賞した。コミックスの累計発行部数は400万部を突破している。
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