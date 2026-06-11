¥Ñ¥ë¥Þ¤ÎÎëÌÚ photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÆüËÜÂåÉ½GK¤Îµî½¢¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¥»¥ê¥¨A¤Î¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇGK¤Î³ÍÆÀ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½GK¤Ë»ÄÎ±¤òµá¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ÜÀÒ¤ÏÆÜºÃ¡£¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤ÏÊÌ¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¨¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£

°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÎÂàÃÄ¤ËÈ÷¤¨¡¢¥¦¥Ê¥¤¡¦¥¨¥á¥ê´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥ô¥£¥é¤Ï¸åÇ¤¤òÃµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÎëÌÚºÌ±ð¤¬³ÍÆÀ¸õÊä¤Î3¿Í¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

ÎëÌÚ¤Ï23ºÐ¤È¼ã¤¤Áª¼ê¤À¤¬¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤Ç¤ÏÄê°ÌÃÖ¤òÄÏ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢25-26¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï22»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀµ¼é¸î¿À¤Ç¡¢WÇÕ½éÀï¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£

¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬Äê´üÅª¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚ¤À¤¬¡¢Íèµ¨¤Ï¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£