女優の名取裕子（68）が10日、自身のインスタグラムを更新し、“名コンビ”のベテラン俳優とのショットを公開した。

14日放送のテレビ朝日「日曜マイチョイス」（日曜後4・30）に出演することを告知し、俳優・宅麻伸との自撮りショットを投稿。「宅麻伸さんと私の青春時代の神奈川県厚木のあちこちご紹介します」と番組内容を説明し、「途中、高校の同級生も突然現れて 放送事故のような 女優忘れた素が出過ぎて 友達も、もう少しヨイショしてくれやーって感じ」とユーモアを交えてつづった。

「司会の阿川佐和子さんも昔からのお知り合いで 人選がスッピンすぎて女優はどこかに行ってしまった感じ。。。」と続け、「見てくださいっていうのも恥ずかしい そんなお知らせです」と遠慮がちにアピールした。

名取と宅麻はテレビ朝日のドラマ「法医学教室の事件ファイル」シリーズで夫婦役で長年共演。フォロワーからは「名取さんと宅間さんと言ったら、やっぱり法医学教室ですね 子供の頃から大好きでずーっと欠かさず見てましたよ」「二宮ご夫妻 法医学教室の事件ファイル新作待ってます」「二宮夫婦だ！楽しみです」「宅間さんと名取さんの法医学コンビ大好き」などのコメントが届いた。