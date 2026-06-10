Elements Garden、国内外の音楽クリエイターを対象に新規クリエイター募集を開始！アニメ・ゲーム・アーティスト楽曲を手がける音楽制作ブランドが、グローバルな創作人材との出会いを求めて公募を実施！

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株式会社アリア・エンターテインメント（本社：東京都新宿区、代表取締役：上松範康）は、同社が運営する音楽制作ブランド「Elements Garden」において、新たな音楽クリエイターの募集を開始したことを発表いたします。Elements Gardenは、アニメ・ゲーム・アーティスト楽曲を中心に数多くのヒット作品を生み出してきた音楽制作ブランドであり、今回の募集では国内のみならず海外在住のクリエイターからの応募も積極的に受け付けます。

2004年の設立以来、Elements Gardenは『うたの☆プリンスさまっ♪』シリーズや『戦姫絶唱シンフォギア』シリーズをはじめ、多数のアニメ・ゲーム・アーティスト作品に楽曲を提供し、日本のポップカルチャーを代表する音楽ブランドの一つとして活動を続けてきました。現在は作曲家・編曲家・作詞家・サウンドプロデューサーなど、多彩なクリエイターが所属し、チーム体制による高品質な音楽制作を行っています。

今回の募集では、作曲・編曲・トラックメイク・サウンドデザインなど、コンテンツ音楽制作に携わるクリエイターを対象に公募を実施。DAWを用いた制作経験や音楽理論の知識に加え、チームでの制作に前向きに取り組めるコミュニケーション能力や、継続的にスキルを磨く意欲を重視しています。

また、近年のアニメ・ゲーム市場のグローバル化を見据え、Elements Gardenでは海外クリエイターとの協業も積極的に推進。居住地や国籍を問わず、日本のアニメ・ゲーム音楽に情熱を持つクリエイターとの出会いを求めています。制作作業は基本的にリモート環境で行うことが可能であり、世界各地からの応募を歓迎します。レコーディングやミーティングなど、プロジェクトによっては東京での参加が必要となる場合があります。

Elements Gardenはこれまで培ってきたチーム制作のノウハウを活かしながら、新たな世代、新たな地域、新たな音楽的バックグラウンドを持つクリエイターと共に、次世代のアニメ・ゲーム・アーティスト音楽を創造していきます。

募集概要

募集職種

• 作曲家

• 編曲家

• トラックメーカー

• サウンドクリエイター

• その他コンテンツ音楽制作に関わるクリエイター

歓迎スキル

• DAWを用いた楽曲制作経験

• 作曲・編曲技術

• 和声・作曲理論などの基礎知識

• スコアリング・譜面制作経験

• チーム制作への適応力

応募対象

• 日本国内および海外在住のクリエイター

• 音楽制作を職業として継続したい意思を持つ方

• チームでの制作に前向きに取り組める方

応募期間

2026年6月1日〜6月30日

応募詳細はこちら

Elements Garden 音楽クリエイター募集ページ

https://www.ariamusic.co.jp/news/elementsgarden_recruitment_jp/

＜Elements Gardenについて＞

Elements Gardenは株式会社アリア・エンターテインメントが運営する音楽制作ブランド。アニメ、ゲーム、アーティストへの楽曲提供を中心に活動し、『うたの☆プリンスさまっ♪』『戦姫絶唱シンフォギア』『BanG Dream!』シリーズをはじめ、数多くの作品で音楽制作を担当。日本を代表するコンテンツ音楽クリエイターチームとして、国内外で高い評価を獲得しています。

関連リンク

株式会社アリア・エンターテインメント公式サイト

https://www.ariamusic.co.jp/