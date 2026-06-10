『最強魔法師の隠遁計画』アニメ化で来年放送 制作はHOTLINE ティザービジュアル＆PV解禁
人気ライトノベル『最強魔法師の隠遁計画』がテレビアニメ化され、2027年にTBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠にて放送されることが発表された。あわせて、ティザービジュアルとティザーPVが公開。主人公アルス・レーギン役は上村祐翔が務める。
【動画】圧倒的な力！公開された『最強魔法師の隠遁計画』ティザーPV
本作は、10万人以上存在する魔法師の頂点に立つ最強の魔法師、アルス・レーギンが、身分を隠して魔法学院へ通い、後進育成と魔物討伐に挑む学園アクションファンタジー。原作小説・コミカライズと幅広く展開され、シリーズ累計100万部を突破している。
ティザービジュアルでは、本作を象徴するバベルの塔や、魔物によって退廃した世界を背に、余裕の表情で魔法師の武器“AWR”を構える主人公・アルスの姿が描かれている。最強の魔法師としての風格と存在感を感じさせるビジュアルに仕上がっている。
ティザーPVでは、最強の魔法師として圧倒的な力で魔物を討伐するアルスの姿と、さらに、魔法学院での新たな出会いを予感させるシーンも描かれており、アルスの新生活の幕開けを感じさせる映像となっている。
監督は『デュエル・マスターズ』シリーズ、『私を喰べたい、ひとでなし』の鈴木裕輔氏、シリーズ構成は『特装合体ロボ ジョブレイバー』、『ひみつのアイプリ』の市川十億衛門氏、キャラクターデザインは『名探偵プリキュア』、『ゆるキャン△』シリーズで作画監督を務めた北島勇樹氏、音響監督は『薫る花は凛と咲く』、『アイドリッシュセブン』の濱野高年氏が務める。アニメーション制作はHOTLINEが担当する。
また、主人公アルス・レーギン役の上村、原作・イズシロ氏、キャラクター原案・ミユキユリア氏、コミカライズ・米白かる氏からお祝いコメント＆イラストが届いた。
さらに、テレビアニメ化を記念して、本編へとつながるもう一つの物語――アルスの前日譚を描くコミック新連載『最強魔法師の隠遁計画 ゼロ ―始まりの秘史録―』も始動する。
本作で描かれるのは、主人公アルス・レーギンが「第二魔法学院」へと入学する前の物語。いかにして彼が「世界最強のシングル魔法師」と呼ばれるに至ったのか、その過酷な軌跡と知られざる過去が明かされる。
漫画は、原作のコミカライズでも圧倒的な筆致を誇った米白かる氏が続投。作品の空気感をそのままに、より深く、より鮮烈に『最強魔法師の隠遁計画』の世界を掘り下げる。
■アルス・レーギン役：上村祐翔 コメント
最強魔法師であるアルスは、すべての事象に動じることのない堅固な人物です。そのため、会話の空気感や心の距離の置き方が独特でつかみどころのない印象があります。学園生活の中で彼がどのように変化していくのか興味深いです。アルスをはじめとしたキャラクターたちの描かれ方が面白い作品だなと感じています。原作ファンの方、そして初めてご覧になる方も楽しんでいただけるアニメーションになっていると思いますので、どうぞ放送をお楽しみに！
■原作者：イズシロ お祝いコメント
この度「最強魔法師の隠遁計画」がアニメ化することになりました。
ようやく何者かになれたような気がいたします。
幸いなことに、本作のキャラクターたちはこれまで原作イラスト・コミカライズと、二度に渡って命を吹き込んでいただけました。
そしてさらに、今回のアニメ化でまた新しい命が吹き込まれることになり幸甚の至りです。
イラストレーター様や漫画家様、HJ社様、本作に尽力してくださった方々、アニメスタッフの皆様、そして何より今日まで応援してくださった読者の皆様、こんな私を何者かにしていただき感謝しかございません。
感謝を告げる方々が多すぎて、全方位謝辞をしても足りないかもしれません。
本当にありがとうございます。
アニメ「最強魔法師の隠遁計画」を是非楽しんでいただければと思います。
■キャラクター原案：ミユキルリア お祝いイラスト&コメント
「最強魔法師の隠遁計画」、アニメ化おめでとうございます！
アルスたちがアニメで生き生き動いているシーンが見られるなんて、想像しただけでとてもうれしく、いち視聴者としてもとても楽しみにしております。
皆様、どうぞ応援よろしくお願いいたします！
■コミカライズ：米白かる お祝いイラスト&コメント
この度は『最強魔法師の隠遁計画』アニメ化おめでとうございます！
連載当時のことを思い返しながら、このお知らせに胸が熱くなりました。
一読者としても大好きな作品なので、アニメ化という素敵な知らせを聞くことができて本当にうれしいです。
ついに動くアルス君が見られると思うと感無量です！
放送を心から楽しみにしております！
【動画】圧倒的な力！公開された『最強魔法師の隠遁計画』ティザーPV
本作は、10万人以上存在する魔法師の頂点に立つ最強の魔法師、アルス・レーギンが、身分を隠して魔法学院へ通い、後進育成と魔物討伐に挑む学園アクションファンタジー。原作小説・コミカライズと幅広く展開され、シリーズ累計100万部を突破している。
ティザーPVでは、最強の魔法師として圧倒的な力で魔物を討伐するアルスの姿と、さらに、魔法学院での新たな出会いを予感させるシーンも描かれており、アルスの新生活の幕開けを感じさせる映像となっている。
監督は『デュエル・マスターズ』シリーズ、『私を喰べたい、ひとでなし』の鈴木裕輔氏、シリーズ構成は『特装合体ロボ ジョブレイバー』、『ひみつのアイプリ』の市川十億衛門氏、キャラクターデザインは『名探偵プリキュア』、『ゆるキャン△』シリーズで作画監督を務めた北島勇樹氏、音響監督は『薫る花は凛と咲く』、『アイドリッシュセブン』の濱野高年氏が務める。アニメーション制作はHOTLINEが担当する。
また、主人公アルス・レーギン役の上村、原作・イズシロ氏、キャラクター原案・ミユキユリア氏、コミカライズ・米白かる氏からお祝いコメント＆イラストが届いた。
さらに、テレビアニメ化を記念して、本編へとつながるもう一つの物語――アルスの前日譚を描くコミック新連載『最強魔法師の隠遁計画 ゼロ ―始まりの秘史録―』も始動する。
本作で描かれるのは、主人公アルス・レーギンが「第二魔法学院」へと入学する前の物語。いかにして彼が「世界最強のシングル魔法師」と呼ばれるに至ったのか、その過酷な軌跡と知られざる過去が明かされる。
漫画は、原作のコミカライズでも圧倒的な筆致を誇った米白かる氏が続投。作品の空気感をそのままに、より深く、より鮮烈に『最強魔法師の隠遁計画』の世界を掘り下げる。
■アルス・レーギン役：上村祐翔 コメント
最強魔法師であるアルスは、すべての事象に動じることのない堅固な人物です。そのため、会話の空気感や心の距離の置き方が独特でつかみどころのない印象があります。学園生活の中で彼がどのように変化していくのか興味深いです。アルスをはじめとしたキャラクターたちの描かれ方が面白い作品だなと感じています。原作ファンの方、そして初めてご覧になる方も楽しんでいただけるアニメーションになっていると思いますので、どうぞ放送をお楽しみに！
■原作者：イズシロ お祝いコメント
この度「最強魔法師の隠遁計画」がアニメ化することになりました。
ようやく何者かになれたような気がいたします。
幸いなことに、本作のキャラクターたちはこれまで原作イラスト・コミカライズと、二度に渡って命を吹き込んでいただけました。
そしてさらに、今回のアニメ化でまた新しい命が吹き込まれることになり幸甚の至りです。
イラストレーター様や漫画家様、HJ社様、本作に尽力してくださった方々、アニメスタッフの皆様、そして何より今日まで応援してくださった読者の皆様、こんな私を何者かにしていただき感謝しかございません。
感謝を告げる方々が多すぎて、全方位謝辞をしても足りないかもしれません。
本当にありがとうございます。
アニメ「最強魔法師の隠遁計画」を是非楽しんでいただければと思います。
■キャラクター原案：ミユキルリア お祝いイラスト&コメント
「最強魔法師の隠遁計画」、アニメ化おめでとうございます！
アルスたちがアニメで生き生き動いているシーンが見られるなんて、想像しただけでとてもうれしく、いち視聴者としてもとても楽しみにしております。
皆様、どうぞ応援よろしくお願いいたします！
■コミカライズ：米白かる お祝いイラスト&コメント
この度は『最強魔法師の隠遁計画』アニメ化おめでとうございます！
連載当時のことを思い返しながら、このお知らせに胸が熱くなりました。
一読者としても大好きな作品なので、アニメ化という素敵な知らせを聞くことができて本当にうれしいです。
ついに動くアルス君が見られると思うと感無量です！
放送を心から楽しみにしております！
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