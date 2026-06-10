NBA史上2度目の珍事…ファイナル最初の3試合でいずれもアウェーチームが勝利

6月9日（現地時間8日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズが、敵地マディソン・スクエア・ガーデンで開催された「NBAファイナル2026」第3戦で、ニューヨーク・ニックス相手に115－111で勝利した。

これで、今年のファイナルはニックスの2勝1敗。ニックスは敵地フロストバンク・センターで行われたシリーズ最初の2戦を制しており、今年の頂上決戦は、シリーズ最初の3試合でいずれもアウェーチームが白星を手にしている。

これまでのNBAファイナルにおいて、アウェーチームがシリーズ最初の3試合に勝利したケースは1993年のみ。この年はシカゴ・ブルズがアウェーで2連勝すると、第3戦でフェニックス・サンズがアウェーながら3度の延長の末にシリーズ初勝利。最終的に、ブルズが4勝2敗でサンズを下して3連覇を達成。

そのため、もしスパーズが11日のシリーズ第4戦でも敵地でニックスを下して2勝2敗のタイへ持ち込むことができれば、NBA史上初の展開となるだけに注目したい。

【動画】1993年のファイナル第3戦を制したサンズのハイライト





