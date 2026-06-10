パン一枚でホットサンド 手間いらずの「一枚焼きホットサンドメーカー」

ダイアモンドヘッドは6月8日、パン一枚でホットサンドが作れるホットサンドメーカー「ROOMMATE 1枚焼きホットサンドメーカー」をAmazon.co.jpなどで発売した。価格は2980円。

●8〜12枚切り食パンに対応 立てて保管で省スペースに



新製品は、ハーフサイズのホットサンドが作れるホットサンドメーカー。パンに具材を挟んで焼くだけの簡単調理で時短がかなう調理家電だ。



8〜12枚切り食パンに対応しており、耳を切らずにそのまま投入するので手間いらず。



収納時は、電源コードを本体に巻き付け、立てて収納可能。保管時もスペースを取らない設計だ。



サイズは約140×210×94mmで重さは約700g。