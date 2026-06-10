◇交流戦 西武４―3広島（2026年6月9日 ベルーナD）

ナインのウオーターシャワーから全力で逃げ回った。リーグ首位の西武が3連勝、そして今季最多の貯金14を告げる歓喜の儀式。ヒーローとなった長谷川は、走りながら殊勲打をかみしめた。2試合連続の決勝打だ。

「最高です。みんなでつないだので、絶対に決めてやるという気持ちで打席に入った」。3―3の9回1死満塁。2―2と追い込まれてから、外角高めのフォークを逆らわず右前へ運んだ。23年6月7日の中日戦のサヨナラ弾以来、プロ2本目のサヨナラ打。一時3点差の逆転劇を締めくくり「ライオンズの強さを証明できた試合かな」と力を込めた。

座右の銘は「百折不撓（ひゃくせつふとう）」。幾度失敗しても志を曲げない、という意味だ。20年育成ドラフト2位で入団して6年目。志を曲げなかったから今がある。3―3の7回1死三塁の勝ち越し機では、内角直球を強引に打ちに行って三邪飛。「初対戦でなかなか見ないボールを捉えるのが難しかった」と言うが、切り替えて反省を9回に生かした。内角球で追い込まれても右方向を意識して、甘い球を着実に仕留めた一打。強い意志がそこにあった。

パ球団で唯一優勝のない交流戦。初優勝へ首位ソフトバンクとは1ゲーム差だ。「負けないことが優勝につながる。（残り試合）全勝を目指してやっていきたい」。長谷川の言葉が力強く響いた。（秋村 誠人）