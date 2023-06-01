【欲に溺れた夫へ】 6月10日先行配信開始

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CLLENNは、女性向けコミックレーベル「コイパレ」より、作画・岡さくら氏、原作・岩島朋未氏による恋愛ドラマ「欲に溺れた夫へ」を6月10日よりコミックシーモアに先行配信する。

【あらすじ】

「ずっと幸せな日々が続いていく。そう思っていたのに…」社内恋愛を経て結婚し、娘も生まれて充実した毎日を送っていた主人公・亜美（33）。しかし、5つ年上の夫・拓斗の最近の態度に、密かな違和感を覚えていた。それでも「家族に向き合ってくれる夫を信じよう」と思い直した矢先、亜美の携帯に夫から普段は来ない長文のメッセージが届く。一瞬で取り消されたそのメッセージに不信感を募らせた亜美は、深夜、寝ている夫の指を使って彼のスマホの指紋認証を解除。そこには、亜美の想像を絶する「驚きの情報」が隠されていた…。信じていた夫から突きつけられた裏切り。欲に溺れた夫を前に、亜美が娘と自分の未来のために下す「決断」とは――

□コミックシーモア先行配信ページ

【試し読み】

(C) 岡さくら/岩島朋未/CLLENN