AKB48／NMB48の元メンバーで、現在は俳優やタレントとして活躍する市川美織さんは6月8日、自身のInstagramを更新。最新ショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：市川美織さん公式Instagramより）

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AKB48／NMB48の元メンバーで、現在は俳優やタレントとして活躍する市川美織さんは6月8日、自身のInstagramを更新。かわいらしい姿を公開しました。

【動画】市川美織の近影

「アップにしてこんな可愛いってすごい」

市川さんは「まつ毛と眉毛キレイにしてもらった」とつづり、1本の動画を投稿。自身の顔がアップになっています。くるんとカールしたまつ毛と、整った眉毛が際立っています。とてもかわいらしい笑顔も見せており、癒されます。

コメントでは「若いな〜！アイドル時代と変わらん」「実年齢間違っていませんか？現役JK」「アップにしてこんな可愛いってすごい」「顔近いのいいな」「肌ツヤツヤやなー」「みおりん、赤ちゃん」「ぷにっぷにのほっぺ〜かわいすぎる」「世の中で１番可愛いのは間違いない」と、絶賛の声が寄せられました。

「かわいいーふわふわ」

4月14日にも「お花見してきた〜」と、かわいらしい姿を披露していた市川さん。ファンからは「眼福、、」「天使　かわいいーふわふわ」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)