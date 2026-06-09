「若いな〜！アイドル時代と変わらん」元AKB48、最新ショットに反響「実年齢間違っていませんか？現役JK」
AKB48／NMB48の元メンバーで、現在は俳優やタレントとして活躍する市川美織さんは6月8日、自身のInstagramを更新。かわいらしい姿を公開しました。
【動画】市川美織の近影
コメントでは「若いな〜！アイドル時代と変わらん」「実年齢間違っていませんか？現役JK」「アップにしてこんな可愛いってすごい」「顔近いのいいな」「肌ツヤツヤやなー」「みおりん、赤ちゃん」「ぷにっぷにのほっぺ〜かわいすぎる」「世の中で１番可愛いのは間違いない」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【動画】市川美織の近影
「アップにしてこんな可愛いってすごい」市川さんは「まつ毛と眉毛キレイにしてもらった」とつづり、1本の動画を投稿。自身の顔がアップになっています。くるんとカールしたまつ毛と、整った眉毛が際立っています。とてもかわいらしい笑顔も見せており、癒されます。
「かわいいーふわふわ」4月14日にも「お花見してきた〜」と、かわいらしい姿を披露していた市川さん。ファンからは「眼福、、」「天使 かわいいーふわふわ」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)