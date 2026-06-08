6月15日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は

ジメジメした梅雨をぶっ飛ばせ！偶然か？奇跡か？神様のイタズラSP

＜20時00分〜21時00分＞

出演者情報

MC：所ジョージ、岩田絵里奈

スペシャルパネリスト：ビートたけし

ゲスト：

kyohey（T.N.T）

陣内貴美子

高橋ユウ

手越祐也（T.N.T）

バッテリィズ

（50音順 敬称略）

エージェント：ゴーシュ・オングシュマン（インド）、マシュー・チョジック（アメリカ）

ゲストナレーター：さや香

☆秘密の部屋

“ジェットバスの下に○○！？”“ジャングル奥地で突然現れた階段先に〇〇！？”

世界には、何年もの間、誰にも気づかれずに眠っていた「秘密の部屋」が存在する。

神様のイタズラか？ひょんなことから、偶然発見された秘密の部屋の謎に迫る。

お見逃しなく！

☆スラムプリンセス

インドのスラム街で、電気も水道もない極貧暮らしをしていた12歳の少女マリーシャ。そんなマリーシャの夢は、モデルになってランウェイを歩くこと！経済状況から、叶うのは難しいと思われた少女の運命を変えたのは神様のイタズラともいえる、ある偶然の出会い。

マリーシャが、夢に向かってまっすぐ進む姿をお届けします！

☆身近に潜む宝物

“何気なく拾った家の庭の石がダイヤモンド！？”“散歩中に発見した缶の中から○○！？”など神様のイタズラか？予期せぬお宝＆偶然お宝を発見した人たちをご紹介。中には歴史を変える大発見につながることも！時空を超えたお宝にぜひご注目ください。

その他、《神様のイタズラ》としか思えないカメラが偶然捉えた不思議＆ちょっと笑える映像を、どどっと一挙にご覧いただきます。