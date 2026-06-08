藤岡弘、長女・天翔愛、父と腕組みウエディングドレス姿公開「映画のワンシーンみたい」「美しすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/08】俳優の藤岡弘、が6月7日、自身のInstagramを更新。長女で女優の天翔愛のウエディングドレス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】80歳ベテラン俳優「ビジュアル抜群」と話題の美人娘と腕組み
藤岡は「雑誌の撮影で、ウエディングドレス姿の娘と共に 初の花嫁の父親役に」と報告。6月5日発売の雑誌『andGIRL 夏号』（主婦の友社）での撮影であることを明かし、「花嫁姿の娘をみて、父として、感じたことのない気持ちを体感しました」と胸の内をつづった。
黒のタキシード姿の藤岡が天翔と腕を組んでバージンロードを歩く姿や、テーブルでグラスを傾けながら笑顔で乾杯するカット、天翔が藤岡に抱きつき互いに笑みを浮かべるシーンなど、微笑ましい親子ショットを複数公開している。
天翔は、オフショルダーでマーメイドラインのウエディングドレス、胸元のチュールが華やかなドレス、クラシカルな長袖レースのドレスなど、様々なデザインのウエディングドレスを着こなしている。
この投稿には「ドレス姿が美しすぎる」「本物の結婚式みたい」「パパの表情が優しすぎて泣きそうなった」「映画のワンシーンみたい」「親子揃ってビジュアル抜群」「2人ともフォーマルが似合う」と反響が寄せられている。
藤岡は2001年に一般女性と結婚。長女で女優の天翔愛、長男で俳優の藤岡真威人、次女でモデル・女優の天翔天音、三女でモデルの藤岡舞衣と、4人の子供たちが全員芸能界入りしている。（modelpress編集部）
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◆藤岡弘、ウエディングドレス姿の娘との2ショット公開
藤岡は「雑誌の撮影で、ウエディングドレス姿の娘と共に 初の花嫁の父親役に」と報告。6月5日発売の雑誌『andGIRL 夏号』（主婦の友社）での撮影であることを明かし、「花嫁姿の娘をみて、父として、感じたことのない気持ちを体感しました」と胸の内をつづった。
天翔は、オフショルダーでマーメイドラインのウエディングドレス、胸元のチュールが華やかなドレス、クラシカルな長袖レースのドレスなど、様々なデザインのウエディングドレスを着こなしている。
◆藤岡弘、の投稿に反響
この投稿には「ドレス姿が美しすぎる」「本物の結婚式みたい」「パパの表情が優しすぎて泣きそうなった」「映画のワンシーンみたい」「親子揃ってビジュアル抜群」「2人ともフォーマルが似合う」と反響が寄せられている。
藤岡は2001年に一般女性と結婚。長女で女優の天翔愛、長男で俳優の藤岡真威人、次女でモデル・女優の天翔天音、三女でモデルの藤岡舞衣と、4人の子供たちが全員芸能界入りしている。（modelpress編集部）
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