【ロッテ】クーリッシュから初の梨フレーバー登場!定番のバニラ&ベルギーチョコレートは夏季限定品質に

ロッテは6月22日、“飲むアイス”の「クーリッシュ」ブランドから、『クーリッシュ 梨』を発売する。「クーリッシュ」史上初となる梨フレーバーだという。

◆クーリッシュ 梨

発売日:2026年6月22日

発売地区:全国

内容量:135ml

価格:希望小売価格194円(税込)

微細氷入りのすっきりとした甘さと、なめらかな食感が楽しめる、ワンハンドで楽しめる“飲むアイス”。梨の味わいをしっかり楽しめるよう、すりおろし果肉･裏ごし果肉を含む梨果汁･果肉を10%使用した。本物の梨のようなシャリシャリ食感と爽やかですっきりした味わいが楽しめる。パッケージのレアデザインでは、梨の果実に付いた水滴がスマイルマークになっている。

レアデザインは梨の果実に付いた水滴がスマイルマークに

〈定番のバニラ&ベルギーチョコレートが夏仕様に〉

また、通年販売中の「クーリッシュ バニラ」「クーリッシュ ベルギーチョコレート」を夏季限定品質にリニューアルし、6月下旬から順次発売する。

アイスの中の“微細氷”サイズを大きくし、比率を高めることで、シャリッとした食感と冷涼感を高めた、夏季限定仕様。パッケージは、夏らしさを演出する夏季限定の4種のデザインを展開する。

【夏季限定品質のクーリッシュ バニラ&ベルギーチョコレートの画像はこちら】

◆クーリッシュ バニラ/ベルギーチョコレート 〈夏季限定〉

発売日:2026年6月下旬より順次

発売地区:全国

内容量:140ml

価格:希望小売価格194円(税込)

【クーリッシュ 季節にあわせて微細氷のサイズを変更】

「クーリッシュ バニラ」「クーリッシュ ベルギーチョコレート」は、季節に合わせて微細氷のサイズを変えている。夏季限定品質は、春･秋に使用している微細氷と比較しサイズが大きく、より強い冷涼感とシャリッとした食感が楽しめる。冬季限定品質は、春･秋よりも微細氷を小さくすることでマイルドな冷涼感と、よりなめらかな食感が楽しめる。