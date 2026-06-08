今日8日午前8時38分ごろ、フィリピン付近(フィリピン諸島、ミンダナオ)を震源とする地震が発生し、午前9時5分に津波注意報が発表されました。海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れてください。

太平洋沿岸に津波注意報が発表

今日8日午前8時38分ごろ、フィリピン付近(フィリピン諸島、ミンダナオ)を震源とする地震が発生し、地震の規模(マグニチュード)は8.2と推定されます。太平洋の広域に津波発生の可能性があるとして、午前9時5分に津波注意報が発表されました。





「津波注意報」が発表された予報区・予想到達時刻・予想される津波の高さは以下の通りです。発表予報区 予想到達時刻 予想される津波の高さ茨城県 6月8日 13時30分 1m千葉県九十九里・外房 6月8日 13時00分 1m千葉県内房 6月8日 13時30分 1m伊豆諸島 6月8日 13時00分 1m小笠原諸島 6月8日 12時00分 1m相模湾・三浦半島 6月8日 13時30分 1m静岡県 6月8日 13時00分 1m愛知県外海 6月8日 13時00分 1m三重県南部 6月8日 12時30分 1m和歌山県 6月8日 12時30分 1m高知県 6月8日 12時30分 1m宮崎県 6月8日 12時30分 1m鹿児島県東部 6月8日 12時30分 1m種子島・屋久島地方 6月8日 12時00分 1m奄美群島・トカラ列島 6月8日 11時30分 1m沖縄本島地方 6月8日 11時30分 1m大東島地方 6月8日 11時30分 1m宮古島・八重山地方 6月8日 11時00分 1m

津波注意報とは とるべき行動は

「津波注意報」が発表される基準は、予想される津波の高さが、20センチ〜1メートルです。高さ20センチ〜30センチ程度の津波でも、人は速い流れに巻き込まれてしまうおそれがあります。



海の中や海岸付近は、危険です。海の中にいる人は、ただちに海から上がって、速やかに海岸から離れてください。潮の流れが速い状態が続きますので、「津波注意報」が解除されるまで、海に入ったり、海岸に近づいたりしないようにしてください。



また、さらに大きな津波が予想される場合には「津波警報」や「大津波警報」が発表されます。最新の津波情報を、確認してください。