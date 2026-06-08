　８時５０分に日本実質GDP２次速報値（2026年 第1四半期）、国際収支（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

実質GDP２次速報値（2026年 第1四半期）08:50
予想　0.3%　前回　0.5%（前期比)
予想　1.4%　前回　2.1%（前期比年率)
予想　3.4%　前回　3.4%（GDPデフレータ・前年比)

国際収支（4月）08:50
予想　31500.0億円　前回　46815.0億円（経常収支)
予想　34000.0億円　前回　39006.0億円（経常収支・季調済)
予想　5200.0億円　前回　8305.0億円（貿易収支)