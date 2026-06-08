【写真】「なぜこんなことを」…日本社会に衝撃を与えた「宅間守」 校門前には献花が絶えなかった

宅間の知られざる婚約者

白昼の校舎に残された赤い血痕――。2001年6月8日、普段は子供たちの明るい声が響く小学校は惨劇の舞台に変わった。校内に侵入した宅間守（37＝当時）が、出刃包丁で児童8人を刺殺し、児童と教師15人に重軽傷を負わせた「附属池田小事件」。記憶をたどれば当時の衝撃が鮮明に蘇るが、今年で発生から25年という時の流れの早さにも驚かされる。

あのとき、日本社会は懸命に「なぜ」を考えた。面識もなく、か弱い存在の子供たちの命を奪う理由など、到底思いつかなかったからだろう。生い立ちや家庭環境等に迫る大量の報道も、何らかの“ヒント”を探す行為のようだった。

2001年6月8日、血痕が残るテラスを調べる捜査員

事件から1年と少しが過ぎ、大阪地裁で検察側が死刑を求刑したころ、「週刊新潮」は宅間の素顔に迫る新たな記事を掲載した。4回の結婚離婚を繰り返した宅間は、死刑確定後に獄中結婚したことでも知られるが、池田小事件の直前にも、知られざる婚約者がいたという。が、破談となった後は、なぜかその母親に執着し、ストーカー行為を繰り返していた。

果たしてそれはなぜなのか。ジャーナリストの今西憲之氏によるレポートを再掲する。

（全2回の第1回：以下、「週刊新潮」2003年6月5日号「特別レポート『マザコン』だった宅間守」を再編集しました。文中の年齢、肩書き等は掲載当時のものです。敬称略）

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ニュースを観た瞬間、犯行を確信

「あいつを殺したるんや。許せん。もう、我慢の限界じゃっ」

携帯電話をとった瞬間、中年の女性の耳に、いきなり怒鳴り声が響いた。2001年6月7日夜――。電話を掛けてきた宅間守は興奮気味に、昔、離婚した元妻のことを罵って、激昂したという。

普段から、宅間と接していたその女性は、興奮すると手が付けられなくなる彼の性格をよく知っていたが、いつにも増して、強い口調の電話に、背筋に寒気を憶えた。かつて経験がないほどの「怖さ」を感じたという。

「宅間君、気にしないで……。落ちついて、ゆっくり休もう。落ちついて。気持ちを楽にしてね。ゆっくりと寝よう……」

彼女は、何度も諭すように、またなだめるように、語りかけた。やがて、宅間は、

「お母さん……、ちょっと落ちついた。心臓がドキドキせんようになったわ」

と、そう話すと、電話が一方的に切れたのだ。

ところが、その翌日。外出しようと身支度を整えていたその女性が、リビングのテレビに目をやると、ちょうどニュース速報が映し出されていた。

「大阪教育大学附属池田小学校に刃物を持った男が乱入」

まもなくニュースは、「児童4人が死亡」という内容に変わった。彼女は、その瞬間、宅間守の犯行だと確信したという。前日電話で激昂していた彼の様子がまざまざと蘇った。

「殺したる」

と、話した宅間の前夜の声が頭の中で繰り返され、ショックで床にへたり込んでしまった。

「私に母の姿を見たのかもしれない」

2001年6月8日、大阪教育大学附属池田小学校に乱入した宅間守は、8人の児童を殺害し、児童と教師合わせて15人に重軽傷を負わせた。悪魔のような犯行に、検察側は2003年5月22日、論告求刑の場で、

「一人でも多くの人間を殺害するために、抵抗力の弱い小学生を選んだ」

「反省の態度は微塵もみられない」

「身勝手な動機で無差別大量殺人に及んだ」

と宅間を断罪し、死刑を求刑したのである。

論告求刑公判では、犯行動機を明らかにする過程で、宅間の生い立ちや4回の結婚、離婚を繰り返した過去が明らかにされた。とりわけ、宅間の3番目の妻への執着は凄まじく、結婚時は、いつも監視の目を光らせた。離婚した後も、興信所を使って居所を探し、見つけた時には暴力を振るって、ケガをさせた。

宅間は、4度の結婚の中で1回目と2回目の妻はいずれも19歳年上。2回目の妻は有名作家の妹で、小学校時代の恩師だった。

「私に母の姿を見たのかもしれないですね」

そう冒頭に登場した女性は感想をつぶやいた。大阪府内に住む50歳代の谷田良子さん（仮名）は、「5番目の妻にしたい」と宅間が懇願した、元婚約者の母親だ。

宅間の過去を調査した洪水のような報道の中でも、彼が事件直前まで、5回目の結婚を望んだもう1人の“婚約者”がいたことはほとんど報じられていない。虚言、暴行など宅間の性格が災いし、婚約者とは破談したが、宅間は婚約者の母親に執着し、連日のように、ストーカー行為を続けていたのだ。

宅間が、犯行の前の数カ月間、実の母親のように慕ってやまなかった谷田さんが、その心中を吐露した。

「うちの英子と結婚してくれたらな」

谷田さんと宅間が出会うきっかけは娘の英子（仮名）だった。2001年1月に、英子は年収1000万円以上、もしくは職業が医師か弁護士という男性を対象にしたお見合いパーティーに出席した。

気は進まなかったが、友人から「会費は半額の5000円でいい」と誘われたからであった。その席上で、英子を見初めたのが宅間だった。

華やかに着飾った女性が歓談するのに混じって、スーツ姿の宅間は自ら、兵庫医科大学・精神科医と名乗り名刺を差し出した。20代の英子にとって、宅間は年齢が離れており、好みのタイプではなかったが、名刺をもらったので軽い気持ちで携帯電話の番号を教えた。

家に帰った英子は、母親に、

「こんな人、来てたんよ」

と宅間の名刺を見せた。

「医師か。うちの英子と結婚してくれたらな……」

年頃の娘を前に母親は結婚式の姿を思い浮かべた。

やがて、宅間から英子の折り畳み式携帯電話に毎日のように電話が入った。しかし、英子はうかない顔だ。

「一度、お食事にでも行ってみれば」

母親はそう勧めた。宅間を医師と信じて、病弱で大病をした娘の将来をおもんぱかってのことだった。

何度か宅間とデートを重ねた英子だが、愛情は芽生えなかった。しかし、母親の願望は痛いほど感じていた。父親や兄弟も宅間と食事を共にして、気に入っていたという。が、ほどなく事件が起こる。

進む結婚話、大きくなる違和感

2月の冷たい風が吹く、寒い日のこと。デートで食事に行った帰り、宅間は英子をドライブに誘った。夜8時ごろ車は箕面市の人通りのない山中に止まった。

宅間は助手席の英子に突然襲いかかった。

「大きな手で首を絞められた。すごい力で本当に殺されるかと思った」

後に英子は母親にその時の様子をそう説明した。なんとか逃げ出した英子だが、数日間はショックで何も食べられずに寝込むばかりだったという。

それでも交際は途切れなかった。宅間が、

「彼女の病気の話を聞いて感極まって抱きしめてしまった」

などと言い訳して謝罪し、母親もとりなしたためだった。その後、以前にも増して、宅間は自分の経歴を自慢するようになった。

「メディカルドクターとして月給は150万円」

「兵庫医大の前は伊丹市民病院に勤務していた」

「親が財産を切り売りして、3500万円も金をかけて兵庫医大を卒業した」

「今は高級マンションに暮らしている」

宅間は、そう言いながら、写真が貼ってある証明書のようなものを、母子にチラッと見せたことがあった。デートの時に医師免許と保険医認定の証明書のコピーも手渡した。やがて、宅間は英子に結婚を申し込んだ。母親も賛成して話は進んだ。しかし、

「何かおかしい」

母親は、女性特有の勘からそう感じるようになった。

「食事をした時にも、いつもお金を払うのは私でした。宅間は150万円も給料を貰っていると言うのに、一切だそうとはしなかったんです。レジで、私の財布を覗きこむのです」

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「ひつこくつきまとったるからなー」婚約解消を頼む母親に向けた“宣戦布告”、それから始まった猛攻――。第2回【「お母さんが作ったカレーが食べたい」…児童8人を刺殺した「宅間守」、婚約者の「母」に執着した異様な“マザコン気質”【附属池田小事件から25年】】では、突然甘え始めて「お母さん」を求めた宅間の姿などを伝える。

今西憲之（いまにしのりゆき）

1966年生まれ。大阪を拠点に週刊誌などで取材・執筆活動を展開。著書に『私は無実です 検察と闘った厚労省官僚村木厚子の445日』『原子力ムラの陰謀』など。

デイリー新潮編集部