日曜劇場「ＧＩＦＴ」櫻井翔が次回予告に登場「映ってたよね？」「ドラマでも見られるの嬉しい」衝撃ラスト後にネット驚き【ネタバレ・最終回あらすじ】
【モデルプレス＝2026/06/07】俳優の堤真一が主演を務めるTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）の第9話が、6月7日に放送された。次回予告に櫻井翔が登場し、反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「翔くんいた？」日曜劇場「ＧＩＦＴ」注目の最終回予告
天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会い、チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、自身の抱える難問とも向き合っていく。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。
第9話では、肥大型心筋症の疑いがあった涼（山田裕貴）が日本選手権の試合中に不整脈を発症し、救急搬送。一時は意識を取り戻したものの、容態が急変し、そのまま息を引き取った。
悲しみに包まれた第9話放送後、最終回の予告に櫻井が登場。日本車いすラグビー協会の理事長・柳原俊二役で最終章に出演することが発表されており、注目を集めていたが、予告では「あなたは、辞めてください」と告げるシーンが映し出された。
5月31日のラストライブで嵐としてのグループ活動を終了し、7日にはジャパンラグビー リーグワンの決勝戦でトロフィーを手に登場していた櫻井。次回予告の登場に、視聴者からは「翔くん映ってたよね？」「展開にびっくりしてたんだけど、翔くんいた？」「どんな役なんだろう」「伍鉄さんに処遇を告げるシーンかな？」「翔くんドラマでも見られるの嬉しい」「最終回が待ち遠しい」「ぴったりな配役で楽しみ」といった反応が寄せられている。（modelpress編集部）
決勝戦は「ブルズｖｓシャーク」に決まった。
しかし、涼（山田裕貴）が亡くなったことを受け、SNSは責任を問う声で荒れる。大会本部が緊急会議を開く中、伍鉄（堤真一）をさらに追い込むネット記事が出る。それを受け決勝戦は中止になりかけるが、国見（安田顕）の一言で、大会本部は伍鉄の辞任を条件に決勝戦を行う決断をくだす。
エースの涼に続いて司令塔の伍鉄も失い、一気にまとまりがなくなるブルズ。そんな中、人香（有村架純）は車いすラグビーに懸ける涼の思いを知り、ある行動に出る。
はたしてブルズは「シャークに勝って日本一」になれるのか？天才宇宙物理学者・伍鉄が出す最後の答えとは…。
情報：TBS
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【写真】「翔くんいた？」日曜劇場「ＧＩＦＴ」注目の最終回予告
◆堤真一主演「ＧＩＦＴ」
天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会い、チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、自身の抱える難問とも向き合っていく。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。
◆「ＧＩＦＴ」櫻井翔、次回予告に登場
第9話では、肥大型心筋症の疑いがあった涼（山田裕貴）が日本選手権の試合中に不整脈を発症し、救急搬送。一時は意識を取り戻したものの、容態が急変し、そのまま息を引き取った。
悲しみに包まれた第9話放送後、最終回の予告に櫻井が登場。日本車いすラグビー協会の理事長・柳原俊二役で最終章に出演することが発表されており、注目を集めていたが、予告では「あなたは、辞めてください」と告げるシーンが映し出された。
◆「ＧＩＦＴ」ラストの衝撃に視聴者驚愕
5月31日のラストライブで嵐としてのグループ活動を終了し、7日にはジャパンラグビー リーグワンの決勝戦でトロフィーを手に登場していた櫻井。次回予告の登場に、視聴者からは「翔くん映ってたよね？」「展開にびっくりしてたんだけど、翔くんいた？」「どんな役なんだろう」「伍鉄さんに処遇を告げるシーンかな？」「翔くんドラマでも見られるの嬉しい」「最終回が待ち遠しい」「ぴったりな配役で楽しみ」といった反応が寄せられている。（modelpress編集部）
◆「ＧＩＦＴ」最終回あらすじ
決勝戦は「ブルズｖｓシャーク」に決まった。
しかし、涼（山田裕貴）が亡くなったことを受け、SNSは責任を問う声で荒れる。大会本部が緊急会議を開く中、伍鉄（堤真一）をさらに追い込むネット記事が出る。それを受け決勝戦は中止になりかけるが、国見（安田顕）の一言で、大会本部は伍鉄の辞任を条件に決勝戦を行う決断をくだす。
エースの涼に続いて司令塔の伍鉄も失い、一気にまとまりがなくなるブルズ。そんな中、人香（有村架純）は車いすラグビーに懸ける涼の思いを知り、ある行動に出る。
はたしてブルズは「シャークに勝って日本一」になれるのか？天才宇宙物理学者・伍鉄が出す最後の答えとは…。
情報：TBS
＼?#日曜劇場ギフト 最終回??????／— 【公式】TBS4月期日曜劇場『ＧＩＦＴ』?? (@gift_tbs) June 7, 2026
愛という"ギフト"の物語
ついに完結───??
何度ぶつかっても、
走り続けてきたブルズ?
想いは、いつもそばにいる───
"ブルズ悲願の優勝へ"
彼らが出す答えを見逃さないでください??
????で第1話〜第3話+最新話無料見逃し配信中?… pic.twitter.com/tBpZHA8PnF
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