猫に逃げられやすい人がやりがちな行動4選

猫は相手の行動をよく観察しています。悪気がなくても、猫にとっては「怖い」「落ち着かない」と感じる行動もあります。まずは、逃げられやすい原因になりやすい行動を見ていきましょう。

1.大きな音を出す

猫に逃げられやすい人がやりがちな行動として多いのが、大きな音を出すこと。猫は人より聴覚が優れており、大きな音や突然の物音に敏感です。大きな声で話したり、ドタドタ歩いたりすると、それだけで警戒されがち。初対面の猫や怖がりな性格の猫は、音に対して強く反応しやすいです。

また、笑い声や拍手など、人にとっては普通の音でも猫には刺激が強い場合もあります。静かに近づいているつもりでも、床を踏む音や物を置く音で逃げてしまうかもしれません。

一度「怖い人」と認識されると、姿を見ただけで距離を取るようになる子もいます。猫と接するときは、できるだけ静かな動き、音を出さないことを意識することが大切です。

2.猫を追いかける

猫が逃げたときに、「仲良くなりたいから」と追いかけてしまう人もいますが、これもNG行動。猫にとって、追いかけられる行動は強いストレスです。警戒心が強い猫だと、逃げても追ってくる相手を「危険な存在」と感じてしまいます。その結果、さらに距離を取るようになり、なかなか近づいてくれなくなることも。

また、ソファの下や家具の陰に逃げ込んだ猫を無理に覗き込むのも逆効果。安心して隠れられる場所がなくなると、猫はより不安を感じてしまいます。猫のほうから近づいてくるまで待つことが大切です。

3.無理やり抱っこする

無理に猫を抱っこするのも、好ましい行動ではありません。猫は自分のタイミングを大切にする動物。そのため、嫌がっているのに無理やり抱っこすると、警戒されてしまいます。まだ信頼関係ができていない段階で抱き上げると、「捕まえられた」と感じてしまうこともあるでしょう。

猫によっては抱っこ自体が苦手な場合もあります。じっとしているように見えても、耳を伏せる、しっぽを強く振るなどの嫌がっているサインを出していることも少なくありません。

嫌がっているのに抱っこを続けると、「この人に近づくと嫌なことをされる」と覚えてしまい、余計嫌われてしまう可能性もあります。まずは撫でるだけにするなど、猫が安心できる距離感から始めましょう。

4.強いニオイをつけている

猫は嗅覚も非常に優れているため、人のニオイにも敏感です。香水や柔軟剤、たばこなどの強いニオイが大嫌いな猫は少なくありません。人にとっては良い香りでも、猫には刺激が強すぎる場合もあります。猫が顔を近づけたときに強い香りがすると、嫌がって離れていってしまうこともあるでしょう。

また、他の動物のニオイにも反応することもあります。外で別の猫や犬に触れたあと、そのまま近づくと普段と違ったニオイがして警戒されるケースも考えられます。猫と触れ合う前は、できるだけ刺激の少ない状態にしておきましょう。

猫と距離を縮めるコツ

猫と仲良くなるには、自分から近づくより安心してもらうことが大切です。まずは静かに過ごし、猫のほうから興味を持って近づいてくるのを待ちましょう。

目をじっと見つめ続けると威圧感を与える場合があるため、ゆっくりまばたきをしながら落ち着いて接することもおすすめです。猫が近くに来たら、すぐ触ろうとせず、ニオイを確認させる程度から始めると警戒されにくくなります。

また、おやつやおもちゃを使うのも効果的。「この人といると良いことがある」と感じることで、少しずつ距離が縮まりやすくなります。無理に距離を詰めようとせず、猫のペースに合わせることが信頼関係につながります。

まとめ

猫に逃げられやすい人は、様々な理由で避けられています。悪気がなくても、猫にとっては怖い行動に感じることがあるのです。距離を縮めるためには、猫のペースを尊重し、安心できる存在になることが大切です。

今回の記事を参考に、猫から信頼される人になれるよう行動を改善してみてください。