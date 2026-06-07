「秒速で1億円稼ぐ男」の異名を持つ実業家の与沢翼氏が愛車ポルシェ・カイエンの豪華ショットを公開した。



【写真】美しい光沢を放つカイエン エンブレムがカッコイイ！

与沢氏は5日に更新したインスタグラムで、「去年7月15日に納車されたポルシェ『カイエンS―Eハイブリッド』(約3600万円)をポルシェセンターに出してきた。スポーツエキゾースト(爆音マフラー)、ルーフスポイラー、アンビエントライト(間接照明)をインストールします。11か月前に受け取ったのに走行距離たったの171km。全く乗ってない」と投稿した。



与沢氏はタイに滞在中で、同国のポルシェセンターが発行した書類も投稿した。カイエンの写真もあり、美しい光沢を放っている。この投稿に「ポルシェ羨ましいです！」「バージョンアップ楽しみにしています」「カイエンは凄い」とコメントが届き、車好きから「もし動画あげれたらマフラー音聞きたいです」「たまには走行してあげないと油がまわらなくて内部がサビるかもですばい、知らんけど」「かっこいい 乗らないともったいないです」とのコメントも届いている。



（よろず～ニュース編集部）