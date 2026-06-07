ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 静岡県含む東海地方 梅雨入り 平年より1日遅く 去年より21日遅い 静岡県含む東海地方 梅雨入り 平年より1日遅く 去年より21日遅い 静岡県含む東海地方 梅雨入り 平年より1日遅く 去年より21日遅い 2026年6月7日 11時52分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 名古屋地方気象台は、先ほど静岡県を含む東海地方が梅雨入りしたと見られると発表しました。東海地方の梅雨入りは平年より1日遅く去年（2025年）より21日遅い発表となります。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 伊豆急行 始発から全線での運転再開 台風６号による土砂崩れの処理完了で５日ぶりに（静岡） 【特殊詐欺】SNSを通じて知り合った人物に投資話を持ち掛けられ暗号資産500万円相当をだまし取られる（静岡・富士市） 台風6号の影響で一部区間で運休していた伊豆急行が7日の始発から全線で運行再開予定を発表（静岡） 関連情報（BiZ PAGE＋） 住宅, 世田谷区, 商店街, 海, 大阪, 伊東市, 寺田屋, 墓, リペア工事, リハビリ