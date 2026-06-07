Daiichi-TV(静岡第一テレビ)

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名古屋地方気象台は、先ほど静岡県を含む東海地方が梅雨入りしたと見られると発表しました。

東海地方の梅雨入りは平年より1日遅く去年（2025年）より21日遅い発表となります。