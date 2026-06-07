信用残ランキング【売り残増加】 ＮＴＴ、すかいらーく、日産自
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※5月29日信用売り残の5月22日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1558銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 3,065 6,668 26.35
２．<3197> すかいらーく 1,613 3,154 0.35
３．<7201> 日産自 1,297 3,159 8.68
４．<8179> ロイヤルＨＤ 1,272 3,337 0.06
５．<6981> 村田製 889 1,499 3.03
６．<3191> ジョイ本田 557 1,332 0.07
７．<7599> ＩＤＯＭ 484 1,459 0.40
８．<6464> ツバキナカ 451 597 3.78
９．<3660> アイスタイル 367 690 8.87
10．<4661> ＯＬＣ 337 2,172 2.43
11．<3436> ＳＵＭＣＯ 300 1,070 2.17
12．<9273> コーア商ＨＤ 288 674 0.29
13．<9501> 東電ＨＤ 271 1,404 66.65
14．<6966> 三井ハイテク 261 713 4.55
15．<6472> ＮＴＮ 259 583 2.23
16．<3099> 三越伊勢丹 254 576 0.36
17．<6976> 太陽誘電 244 979 2.05
18．<268A> リガクＨＤ 214 248 4.68
19．<6098> リクルート 211 658 1.24
20．<9722> 藤田観 201 597 0.39
21．<6501> 日立 193 489 12.91
22．<7389> あいちＦＧ 183 458 7.77
23．<4933> Ｉｎｅ 166 426 0.98
24．<5019> 出光興産 149 224 4.94
25．<8601> 大和 148 263 10.05
26．<3697> ＳＨＩＦＴ 146 3,199 5.09
27．<3091> ブロンコＢ 146 343 0.13
28．<8303> ＳＢＩ新生銀 140 159 89.21
29．<7532> パンパシＨＤ 134 1,728 1.97
30．<8616> 東海東京 130 194 3.14
31．<6857> アドテスト 130 967 6.13
32．<6440> ＪＵＫＩ 129 249 3.87
33．<6902> デンソー 129 323 12.37
34．<3289> 東急不ＨＤ 124 219 3.14
35．<7261> マツダ 117 671 5.76
36．<8697> 日本取引所 115 415 0.91
37．<7936> アシックス 114 612 1.15
38．<5563> 新日本電工 110 304 4.35
39．<1419> タマホーム 110 881 0.27
40．<6845> アズビル 105 305 0.32
41．<5852> アーレスティ 104 169 5.89
42．<3548> バロック 100 347 0.52
43．<4063> 信越化 94 488 4.22
44．<3097> 物語コーポ 90 201 1.11
45．<8715> アニコムＨＤ 90 337 0.95
46．<8359> 八十二長野 89 144 2.88
47．<3963> シンクロ 89 293 2.19
48．<9757> 船井総研ＨＤ 87 191 2.81
49．<3687> Ｆスターズ 84 428 4.50
50．<8113> ユニチャーム 80 423 6.17
株探ニュース
※5月29日信用売り残の5月22日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1558銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 3,065 6,668 26.35
２．<3197> すかいらーく 1,613 3,154 0.35
３．<7201> 日産自 1,297 3,159 8.68
４．<8179> ロイヤルＨＤ 1,272 3,337 0.06
５．<6981> 村田製 889 1,499 3.03
６．<3191> ジョイ本田 557 1,332 0.07
７．<7599> ＩＤＯＭ 484 1,459 0.40
８．<6464> ツバキナカ 451 597 3.78
９．<3660> アイスタイル 367 690 8.87
10．<4661> ＯＬＣ 337 2,172 2.43
11．<3436> ＳＵＭＣＯ 300 1,070 2.17
12．<9273> コーア商ＨＤ 288 674 0.29
13．<9501> 東電ＨＤ 271 1,404 66.65
14．<6966> 三井ハイテク 261 713 4.55
15．<6472> ＮＴＮ 259 583 2.23
16．<3099> 三越伊勢丹 254 576 0.36
17．<6976> 太陽誘電 244 979 2.05
18．<268A> リガクＨＤ 214 248 4.68
19．<6098> リクルート 211 658 1.24
20．<9722> 藤田観 201 597 0.39
21．<6501> 日立 193 489 12.91
22．<7389> あいちＦＧ 183 458 7.77
23．<4933> Ｉｎｅ 166 426 0.98
24．<5019> 出光興産 149 224 4.94
25．<8601> 大和 148 263 10.05
26．<3697> ＳＨＩＦＴ 146 3,199 5.09
27．<3091> ブロンコＢ 146 343 0.13
28．<8303> ＳＢＩ新生銀 140 159 89.21
29．<7532> パンパシＨＤ 134 1,728 1.97
30．<8616> 東海東京 130 194 3.14
31．<6857> アドテスト 130 967 6.13
32．<6440> ＪＵＫＩ 129 249 3.87
33．<6902> デンソー 129 323 12.37
34．<3289> 東急不ＨＤ 124 219 3.14
35．<7261> マツダ 117 671 5.76
36．<8697> 日本取引所 115 415 0.91
37．<7936> アシックス 114 612 1.15
38．<5563> 新日本電工 110 304 4.35
39．<1419> タマホーム 110 881 0.27
40．<6845> アズビル 105 305 0.32
41．<5852> アーレスティ 104 169 5.89
42．<3548> バロック 100 347 0.52
43．<4063> 信越化 94 488 4.22
44．<3097> 物語コーポ 90 201 1.11
45．<8715> アニコムＨＤ 90 337 0.95
46．<8359> 八十二長野 89 144 2.88
47．<3963> シンクロ 89 293 2.19
48．<9757> 船井総研ＨＤ 87 191 2.81
49．<3687> Ｆスターズ 84 428 4.50
50．<8113> ユニチャーム 80 423 6.17
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