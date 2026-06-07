　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※5月29日信用売り残の5月22日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1558銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 　　　　　　3,065　　　6,668　　 26.35
２．<3197> すかいらーく 　　　1,613　　　3,154　　　0.35
３．<7201> 日産自 　　　　　　1,297　　　3,159　　　8.68
４．<8179> ロイヤルＨＤ 　　　1,272　　　3,337　　　0.06
５．<6981> 村田製 　　　　　　　889　　　1,499　　　3.03
６．<3191> ジョイ本田 　　　　　557　　　1,332　　　0.07
７．<7599> ＩＤＯＭ 　　　　　　484　　　1,459　　　0.40
８．<6464> ツバキナカ 　　　　　451　　　　597　　　3.78
９．<3660> アイスタイル 　　　　367　　　　690　　　8.87
10．<4661> ＯＬＣ 　　　　　　　337　　　2,172　　　2.43
11．<3436> ＳＵＭＣＯ 　　　　　300　　　1,070　　　2.17
12．<9273> コーア商ＨＤ 　　　　288　　　　674　　　0.29
13．<9501> 東電ＨＤ 　　　　　　271　　　1,404　　 66.65
14．<6966> 三井ハイテク 　　　　261　　　　713　　　4.55
15．<6472> ＮＴＮ 　　　　　　　259　　　　583　　　2.23
16．<3099> 三越伊勢丹 　　　　　254　　　　576　　　0.36
17．<6976> 太陽誘電 　　　　　　244　　　　979　　　2.05
18．<268A> リガクＨＤ 　　　　　214　　　　248　　　4.68
19．<6098> リクルート 　　　　　211　　　　658　　　1.24
20．<9722> 藤田観 　　　　　　　201　　　　597　　　0.39
21．<6501> 日立 　　　　　　　　193　　　　489　　 12.91
22．<7389> あいちＦＧ 　　　　　183　　　　458　　　7.77
23．<4933> Ｉｎｅ 　　　　　　　166　　　　426　　　0.98
24．<5019> 出光興産 　　　　　　149　　　　224　　　4.94
25．<8601> 大和 　　　　　　　　148　　　　263　　 10.05
26．<3697> ＳＨＩＦＴ 　　　　　146　　　3,199　　　5.09
27．<3091> ブロンコＢ 　　　　　146　　　　343　　　0.13
28．<8303> ＳＢＩ新生銀 　　　　140　　　　159　　 89.21
29．<7532> パンパシＨＤ 　　　　134　　　1,728　　　1.97
30．<8616> 東海東京 　　　　　　130　　　　194　　　3.14
31．<6857> アドテスト 　　　　　130　　　　967　　　6.13
32．<6440> ＪＵＫＩ 　　　　　　129　　　　249　　　3.87
33．<6902> デンソー 　　　　　　129　　　　323　　 12.37
34．<3289> 東急不ＨＤ 　　　　　124　　　　219　　　3.14
35．<7261> マツダ 　　　　　　　117　　　　671　　　5.76
36．<8697> 日本取引所 　　　　　115　　　　415　　　0.91
37．<7936> アシックス 　　　　　114　　　　612　　　1.15
38．<5563> 新日本電工 　　　　　110　　　　304　　　4.35
39．<1419> タマホーム 　　　　　110　　　　881　　　0.27
40．<6845> アズビル 　　　　　　105　　　　305　　　0.32
41．<5852> アーレスティ 　　　　104　　　　169　　　5.89
42．<3548> バロック 　　　　　　100　　　　347　　　0.52
43．<4063> 信越化 　　　 　　　　94　　　　488　　　4.22
44．<3097> 物語コーポ 　 　　　　90　　　　201　　　1.11
45．<8715> アニコムＨＤ　　　　　90　　　　337　　　0.95
46．<8359> 八十二長野 　 　　　　89　　　　144　　　2.88
47．<3963> シンクロ 　　 　　　　89　　　　293　　　2.19
48．<9757> 船井総研ＨＤ　　　　　87　　　　191　　　2.81
49．<3687> Ｆスターズ 　 　　　　84　　　　428　　　4.50
50．<8113> ユニチャーム　　　　　80　　　　423　　　6.17

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