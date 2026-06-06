¤Ä¤Ð¤µÃË»Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¡Ø¤Ä¤ÐÃËFES¡Ùº£Ç¯¤ÏÀ¸¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç³«ºÅ¡¡ÂçÆÃÅµ²ñ¤ä¥¹¥íー¥¬¥óÈ¯É½¤â
¡¡ ¤Ä¤Ð¤µÃË»Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤Ä¤ÐÃËFES 2026 - Premium Live Sound -¡Ù¤¬¡¢9·î13Æü¤ËË½§PIT¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¤Ä¤ÐÃË¥á¥ó¥Ðー¤¬¹ÈÇòÂÐ¹³¤Ç¿¿·õ¾¡Éé¡ª¡¡´ÑµÒ¤òÁ°¤Ë¥¹¥¿ーÀ¤Ç¤â¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¡Ø¤Ä¤ÐÃË ¿·½ÕÂç±¿Æ°²ñ 2026¡Ù¡Ë
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢6·î6Æü¤Ë½ÂÃ«¥¹¥È¥êー¥àÁ° °ð²Ù¶¶¹¾ì¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¤Ä¤ÐÃË FREE LIVE 2026 in ½ÂÃ«¡Ù¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÀ¸¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢THE SUPER FRUIT¡¢À¤¤¬À¤¤Ê¤é!!!¡¢SHY¤Î3ÁÈ¤Ë²Ã¤¨¡¢°éÀ®¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤Ä¤ÐÃËKIDS¡¢¤Ä¤ÐÃËYOUTH¤¬¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥°¥ëー¥×¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¹±Îã¤Î¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï´°Á´¡È¤¯¤¸°ú¤À©¡É¤Ç¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬·èÄê¡£¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥°¥ëー¥×Ì¾¤È¥í¥´¤Î¤ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ðー¹½À®¤ÏÅöÆü¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌFCºÇÂ®Àè¹Ô¤ÈSNSÀè¹Ô¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢9·î20Æü¤Ë¤ÏTOCÍÌÀ¤Ë¤Æ¡Ø¤Ä¤ÐÃËFES 2026´°ÁöµÇ° Âç½¸¹ç¡¦ÂçÆÃÅµ²ñ¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤Ä¤ÐÃËYOUTH¤äKIDS¤â´Þ¤á¤¿¤Ä¤Ð¤µÃË»Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÁ´¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸·ë¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÜºÙ¤ÏÂ³Êó¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤Ä¤Ð¤µÃË»Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤È¤·¤Æ¡Ø½ÂÃ«¤«¤é²»³Ú¤òÍã¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¡¢À®Ä¹ÃË»Ò¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤òÈ¯É½¡£¡ÈÀ®Ä¹¡É¡¢¡È½ÂÃ«¡É¡¢¡È²»³Ú¡É¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÆÃÄ§¡¿¶¯¤ß¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡1¤ÄÌÜ¤Î¡ÈÀ®Ä¹¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Ä¤ÐÃËKIDS¤äYOUTH¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤òÄÉ¤¨¤ë¤³¤È¤ä¡¢Á´ÁÈ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¥Ç¥Ó¥åー¤ÎÇ¯Îð¤¬¼ã¤¤¤³¤È¡É¤òµó¤²¤¿¡£¤³¤Î¡ÈÀ®Ä¹¡É¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤ò³è¤«¤¹¤¿¤á¡¢4·î¤è¤ê³Æ¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¡Ö¥Þ¥ó¥¹¥êー¥«¥à¡×¡ÖÀ®Ä¹µÏ¿¡×¤È¤¤¤¦¿·´ë²è¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆÈà¤é¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ®Ä¹¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡2¤ÄÌÜ¤Î¡È½ÂÃ«¡É¤Ï¡¢¤Ä¤Ð¤µÃË»Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î»öÌ³½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬½¸¤Þ¤ë½ÂÃ«¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤Æ¼¡À¤Âå¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯ÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥íー¥¬¥óÈ¯É½¤ËÀè¤¬¤±¤Æ¡¢6·î6Æü¤ÎÁáÄ«¤Ë¤Ï¤Ä¤Ð¤µÃË»Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥á¥ó¥Ðー¤¬½ÂÃ«¤Ë½¸·ë¡£º£²ó¤Ï¥»¥ó¥¿ー³¹¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¥¯¥êー¥ó¥Ñ¥È¥íー¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡3¤ÄÌÜ¤Î¡È²»³Ú¡É¤Ï¡¢¤Ä¤Ð¤µÃË»Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯ÂÅö½é¤«¤é·Ç¤²¤ë¡È1¾®Àá¤âºÇ¸å¤Î1²»¤Þ¤ÇÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤²»³Ú¡É¤Î¿®Ç°¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ø²»³Ú¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤³¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤ËÈ¼¤¤¡¢º£Ç¯¤Î¡Ø¤Ä¤ÐÃËFES¡Ù¤Ç¤Ï½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡ÈÀ¸¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¡É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¤è¤ê¿Ê²½¤·¤¿¤Ð¤µÃË»Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î²»³Ú¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë