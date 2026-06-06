¡ÚJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É(9-10°Ì·èÄêÀï)Âè2Àï¡Û(Ì£¥¹¥¿)

ÅìµþV 2-4(Á°È¾1-1)GÂçºå

<ÆÀÅÀ¼Ô>

[Åì]¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë2(45Ê¬+1¡¢82Ê¬)

[G]Ì¾ÏÂÅÄ²æ¶õ2(16Ê¬¡¢88Ê¬)¡¢ÃæÌî¿­ºÈ(49Ê¬)¡¢Åâ»³æÆ¼«(90Ê¬+6)

<·Ù¹ð>

[Åì]Ê¿ÀîÎç(16Ê¬)

[G]µÈ¸¶Í¥µ±(38Ê¬)¡¢º´¡¹ÌÚæÆ¸ç(58Ê¬)¡¢ÃæÌî¿­ºÈ(61Ê¬)

´Ñ½°:20,361¿Í

¼ç¿³:ÃæÂ¼ÂÀ