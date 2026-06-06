＜臭い白衣、もはやテロ！＞姉に相談すると目から鱗のアドバイス「マイ白衣」とは！？【第4話まんが】
私はスズカ。スーパーでヤマモトさんに偶然会ったので、勇気を出して白衣の香りのことを伝えました。しかし「喜ばれると思って柔軟剤を規定量の2倍入れた」と悪気なく言われ、さらには「次は爽やか系の香りに変える」と見当違いな提案まで。無臭がいいという私の訴えは、「洗った感がない」と一蹴されてしまいました。ヤマモトさんにとって香りは、親切心の表れ……価値観の相違は想像以上に深刻でした。結局はなんの解決にもならず、深い虚しさだけが残りました。
姉から提案されたマイ白衣という選択は、目から鱗でした。私は「回ってきたものをどうにかしなきゃ」という責任感に縛られていましたが、そんな必要はなかったのです。タクヤを守るための「物理的な避難」という選択肢が存在していたのです。
姉の戦略は、感情論ではなくシステムでの解決でした。個人でヤマモトさんと戦って角を立たせるのではなく、学校という大きな枠組みを動かして自分たちを守る、というものでした。学校のルールとして定めてもらえれば、改善される見込みがありそうです。
白衣の件を姉に相談すると、3回洗っても落ちない香りと格闘する不毛さを指摘されました。それから「マイ白衣を持参して物理的に避難する」という目から鱗の助言を受け、実行すれば個人の責任感からも解放されそうです。
特定の人を責めるのでなく、学校全体で「無香料推奨」をルール化することを提案する戦略を教わって腑に落ちた私。感情論でなくシステムで解決する道が見え、ようやく心が晴れました。
タクヤを守るため、さっそく先生に相談することにしました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび
姉から提案されたマイ白衣という選択は、目から鱗でした。私は「回ってきたものをどうにかしなきゃ」という責任感に縛られていましたが、そんな必要はなかったのです。タクヤを守るための「物理的な避難」という選択肢が存在していたのです。
姉の戦略は、感情論ではなくシステムでの解決でした。個人でヤマモトさんと戦って角を立たせるのではなく、学校という大きな枠組みを動かして自分たちを守る、というものでした。学校のルールとして定めてもらえれば、改善される見込みがありそうです。
白衣の件を姉に相談すると、3回洗っても落ちない香りと格闘する不毛さを指摘されました。それから「マイ白衣を持参して物理的に避難する」という目から鱗の助言を受け、実行すれば個人の責任感からも解放されそうです。
特定の人を責めるのでなく、学校全体で「無香料推奨」をルール化することを提案する戦略を教わって腑に落ちた私。感情論でなくシステムで解決する道が見え、ようやく心が晴れました。
タクヤを守るため、さっそく先生に相談することにしました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび