大阪メトロは２０３５年度までに、長堀鶴見緑地線と千日前線の２路線で、完全無人運行の自動運転車両の導入を目指す方針を明らかにした。

人手不足で乗員の確保が厳しくなる中、省人化を図る。

完全無人運行は、大阪メトロのニュートラム南港ポートタウン線や東京都の新橋―豊洲間を走る「ゆりかもめ」など、ゴムタイヤで走る「新交通システム」では導入されているが、金属製の車輪で走る従来車両では初となる。

２路線は１９９０年代初頭に導入された古い車両が中心で、更新時期が迫っている。車両メーカーなどと協議し、更新時に自動運転対応の車両を導入する方針だ。完全無人運行に向け、速度管理や停車位置の制御などの技術開発を進める。

大阪メトロは昨年２〜３月、中央線の夢洲（ゆめしま）―大阪港間で営業運転の終了後、運転士資格のない係員が乗った車両で自動運転の実証実験を行うなど、自動運転技術の蓄積を図っている。２路線以外の鉄道やバスにも、完全無人運行を広げたい考えだ。

南海電気鉄道も２０２７年度から高師浜（たかしのはま）線（羽衣―高師浜間）で運転士資格のない係員が乗車する自動運転車両の運行を始める計画で、各社が省人化を急いでいる。