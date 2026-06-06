『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』Lucreaらいとにパイロットスーツ姿の「アスラン・ザラ」が登場
メガハウスは、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より「Lucreaらいと 機動戦士ガンダムSEED FREEDOM アスラン・ザラ パイロットスーツVer.」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年1月発送予定。
2027年1月発送予定「Lucreaらいと 機動戦士ガンダムSEED FREEDOM アスラン・ザラ パイロットスーツVer.」(8,800円)
Lucreaシリーズをより手に取りやすく、飾りやすくをテーマに、様々なキャラクターを展開していく【Lucreaらいと】シリーズに、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より「アスラン・ザラ」がパイロットスーツ姿で登場。
別売りの「キラ・ヤマト パイロットスーツVer.」と合わせて是非手元に揃えよう。
(C) サンライズ
2027年1月発送予定「Lucreaらいと 機動戦士ガンダムSEED FREEDOM アスラン・ザラ パイロットスーツVer.」(8,800円)
Lucreaシリーズをより手に取りやすく、飾りやすくをテーマに、様々なキャラクターを展開していく【Lucreaらいと】シリーズに、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より「アスラン・ザラ」がパイロットスーツ姿で登場。
別売りの「キラ・ヤマト パイロットスーツVer.」と合わせて是非手元に揃えよう。
(C) サンライズ