５日の船橋競馬３Ｒは４番人気のグロックスコーセイが１着となり、管理する林正人調教師（６５）＝船橋＝が、地方競馬通算１０００勝（うち重賞は２０２０年全日本２歳優駿・Ｊｐｎ１など２３勝）を達成した。１９９６年５月２８日の初出走から８３３４戦目。南関東の現役では９人目となった。

５月７日の川島一師に続いて、またまた船橋から１０００勝トレーナーが誕生した。内で粘る２着馬をまな弟子の山口達がこん身の力でねじ伏せ、３日に王手をかけてから９戦目。ようやく陣営には笑みがこぼれた。

林正人師は「素直にうれしいです。“１０００”は重い数字。開業したころ、こんなに勝てるとは思ってもいなかった」と感慨深そう。騎手であり調教師でもあった父の厳しい教えを守ってコツコツと白星を重ねてきた。

東京ダービー３勝も大きな財産だが、「印象に残るのは初勝利（１９９６年９月１９日＝マキバスパイラル）だね。開業して４カ月勝てなかった。それがあっての、この１０００勝だからね」。“人との信頼関係を大事に”がモットー。「これからも一戦一戦、今のスタンスを変えることなく闘っていきます」。新たな決意表明となった。