ミュージカル『新テニスの王子様』The Final Stageビジュアル＆キャスト＆公演情報解禁！
2020年12月に誕生し、ついにファイナルを迎えるミュージカル『新テニスの王子様』。The Final Stageが、10月2日より、東京・大阪・岐阜にて上演。併せて、各ビジュアル、出演キャスト、公演概要が解禁となった。
【写真】キャストをチェック！ ミュージカル『新テニスの王子様』The Final Stageキャラクタービジュアルギャラリー
前作ミュージカル『新テニスの王子様』The Fifth Stageから始まった「U‐17 WORLD CUP （アンダーセブンティーン ワールドカップ）」の決勝戦“日本vsスペイン”。
今作は、前作で途中まで描かれたS1（シングルス1）の試合の続きから始まる。緊迫の試合を演じる徳川カズヤ役・小野健斗と、アントニオ・ダ・メダノレ役・當間ローズに加え、もう一人のメダノレ役に、當間ローズの実の弟・當間ランの出演が決定。そして、ついに越前リョーマvs越前リョーガの真剣勝負が始まる。新テニミュを牽引してきた今牧輝琉と井澤勇貴が、ラストを飾る白熱の戦いを演じる。
さらに、日本代表の監督・三船入道役に、本公演は新テニミュThe First Stage以来の出演となる岸祐二、スペイン代表の監督・越前南次郎役に、ミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズン 全国大会 青学（せいがく）vs立海 後編以来の本公演出演となる上島雪夫、東京凱旋公演のみ出演するキャストなど、新テニミュのラストを飾る豪華顔ぶれがそろった。
チケット一般発売は、8月23日10時より。
ミュージカル『新テニスの王子様』The Final Stageは、東京・Kanadevia Hallにて10月2日〜12日、大阪・SkyシアターMBSにて10月17日〜25日、岐阜・土岐市文化プラザ サンホールにて10月30日〜11月1日上演。
出演キャストは以下の通り。
＜ミュージカル『新テニスの王子様』The Final Stage出演キャスト＞
■ミュージカル『新テニスの王子様』The Final Stage出演キャスト
【日本代表】越前リョーマ役：今牧輝琉、跡部景吾役：高橋怜也、遠山金太郎役：粟野准斗、平等院鳳凰役：佐々木崇、徳川カズヤ役：小野健斗、鬼十次郎役：岡本悠紀、入江奏多（Wキャスト）：相葉裕樹／泰江和明、大曲竜次役：畠山遼、越知月光役：楚南慧、毛利寿三郎役：丸山龍星
【スペイン代表】アントニオ・ダ・メダノレ役：當間ローズ、フリオ・ロマン役：古谷大和、マルス・デ・コロン役：Toki、シルバ・セラ・バンビエーリ役：Alec、ロミオ・フェルナンデス役：Sion、セダ役：湊丈瑠、越前リョーガ役：井澤勇貴、もう一人のメダノレ役：當間ラン
【ドイツ代表】Q・P役：パース・ナクン、手塚国光役：手島章斗
【フランス代表】
ティモテ・モロー役：ジェレミー・クロディス、プランス・ルドヴィック・シャルダール役：DION
【監督】
三船入道役：岸祐二、越前南次郎役：上島雪夫
【凱旋公演出演】
幸村精市役：藤田浩太朗、真田弦一郎役：吉田共朗、柳蓮二役：梶田拓希
【テニミュボーイズ】明石侑成、石川蓮恩、藤田倖羽
【写真】キャストをチェック！ ミュージカル『新テニスの王子様』The Final Stageキャラクタービジュアルギャラリー
前作ミュージカル『新テニスの王子様』The Fifth Stageから始まった「U‐17 WORLD CUP （アンダーセブンティーン ワールドカップ）」の決勝戦“日本vsスペイン”。
さらに、日本代表の監督・三船入道役に、本公演は新テニミュThe First Stage以来の出演となる岸祐二、スペイン代表の監督・越前南次郎役に、ミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズン 全国大会 青学（せいがく）vs立海 後編以来の本公演出演となる上島雪夫、東京凱旋公演のみ出演するキャストなど、新テニミュのラストを飾る豪華顔ぶれがそろった。
チケット一般発売は、8月23日10時より。
ミュージカル『新テニスの王子様』The Final Stageは、東京・Kanadevia Hallにて10月2日〜12日、大阪・SkyシアターMBSにて10月17日〜25日、岐阜・土岐市文化プラザ サンホールにて10月30日〜11月1日上演。
出演キャストは以下の通り。
＜ミュージカル『新テニスの王子様』The Final Stage出演キャスト＞
■ミュージカル『新テニスの王子様』The Final Stage出演キャスト
【日本代表】越前リョーマ役：今牧輝琉、跡部景吾役：高橋怜也、遠山金太郎役：粟野准斗、平等院鳳凰役：佐々木崇、徳川カズヤ役：小野健斗、鬼十次郎役：岡本悠紀、入江奏多（Wキャスト）：相葉裕樹／泰江和明、大曲竜次役：畠山遼、越知月光役：楚南慧、毛利寿三郎役：丸山龍星
【スペイン代表】アントニオ・ダ・メダノレ役：當間ローズ、フリオ・ロマン役：古谷大和、マルス・デ・コロン役：Toki、シルバ・セラ・バンビエーリ役：Alec、ロミオ・フェルナンデス役：Sion、セダ役：湊丈瑠、越前リョーガ役：井澤勇貴、もう一人のメダノレ役：當間ラン
【ドイツ代表】Q・P役：パース・ナクン、手塚国光役：手島章斗
【フランス代表】
ティモテ・モロー役：ジェレミー・クロディス、プランス・ルドヴィック・シャルダール役：DION
【監督】
三船入道役：岸祐二、越前南次郎役：上島雪夫
【凱旋公演出演】
幸村精市役：藤田浩太朗、真田弦一郎役：吉田共朗、柳蓮二役：梶田拓希
【テニミュボーイズ】明石侑成、石川蓮恩、藤田倖羽