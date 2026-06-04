映画『Michael／マイケル』ジャパンプレミア アバンギャルディが“ノリノリ”ダンスで盛り上げる
ダンスグループのアバンギャルディが4日、都内で行われた“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（12日公開）のジャパンプレミアに出席した。
【写真】華やか！個性豊かなポーズのアバンギャルディ
お馴じみのおかっぱヘアで登場したアバンギャルディは、マイケルの曲に合わせてレッドカーペットでダンスを披露。いつもの“シンクロダンス”とは違う、ノリノリのダンスに会場が沸いた。
マイケル・ジャクソンは、圧倒的な歌唱力と革新的なダンスパフォーマンスで、アーティストの枠を超え、全世界的なアイコンとなった“キング・オブ・ポップ”。本作では、世界的スターへと駆け上がる若き日のマイケルの“創造の瞬間”と、その才能ゆえの孤独、父の支配と自身の理想の狭間で葛藤しながら、数々の名曲を生み出していく姿を描く。
イベントには、主人公・マイケル役を務める実甥のジャファー・ジャクソンを含むキャスト＆製作陣も集結した。
【写真】華やか！個性豊かなポーズのアバンギャルディ
お馴じみのおかっぱヘアで登場したアバンギャルディは、マイケルの曲に合わせてレッドカーペットでダンスを披露。いつもの“シンクロダンス”とは違う、ノリノリのダンスに会場が沸いた。
イベントには、主人公・マイケル役を務める実甥のジャファー・ジャクソンを含むキャスト＆製作陣も集結した。