お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが４日、８日に開催される「第４７回ＡＢＣお笑いグランプリ２０２６」準決勝進出４０組ＹｏｕＴｕｂｅ生配信発表の進行を務めることが、同局より発表された。

今年はデビュー１０年以内の若手芸人５８３組がエントリー。激烈な予選を勝ち抜いた４０組を、２年連続の大役となるケムリが発表する。昨年の発表生配信では、準決勝に勝ち上がる芸人がその場で明かされるという緊張感が漂う中、ケムリによる愛あるツッコミと抜群のトークスキルが際だった。公式発表らしからぬ、どこか「ゆるっとした心地よい空気感」は視聴者を楽しませ、お笑いファンの間で大きな話題となった。２年連続の登場となる今年。次世代のスター候補たちが発表される瞬間、ケムリがどんなリアクションを見せるのかも注目だ。

また、配信内では「プレゼント企画！ 決勝１２組にきっと残ると思う推し芸人を教えて！」を開催予定。１６日午後６時までに、Ｘで番組公式アカウント（＠ａｂｃｏｗａｒａｉｇｐ）をフォローした上で、「＃ＡＢＣお笑いグランプリ」と「きっと残る芸人は…（出場者名）」を投稿した人の中から、抽選で５人に松井ケムリサイン入りチェキをプレゼントする。