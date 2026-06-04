【ベルモントＳ】日本時間７日朝にケンタッキーダービーの再戦 ２冠目狙うゴールデンテンポと１番人気２着のレネゲイド
◆第１５８回ベルモントステークス・Ｇ１（現地時間６月６日、日本時間６月７日８時４分、米国・サラトガ競馬場・ダート２０００メートル）
米国クラシック３冠の最終戦で、ケンタッキーダービー馬のゴールデンテンポ（牡３歳、米国・シェリー・ドゥヴォー厩舎、父カーリン）が２冠目を狙う。１冠目は下位人気だったが、最後方から差し切ってＧ１初制覇。中１週で行われる２冠目のプリークネスＳを見送り、最終戦に照準を合わせていた。主催者想定のオッズでは５・５倍で３番人気となっている。
ケンタッキーダービーでは１番人気で２着だったレネゲイド（牡３歳、米・トッド・プレッチャー厩舎・父イントゥミスチーフ）が、３倍で１番人気と注目を集めている。
ケンタッキーダービーで４着のチーフワラビー（牡３歳、米国・ウィリアム・モット厩舎、父コンスティテューション）が４倍で２番人気。同７着のコマンドメント（牡３歳、米・ブラッド・コックス厩舎・父イントゥミスチーフ）が７倍で４番人気タイ。１０着のエマージングマーケット（牡３歳、米国・チャド・ブラウン厩舎、父キャンディライド）も７倍で４番人気タイとなっている。
総賞金は２００万米ドル（約３億１３４６万円＝２０２６年フランスギャロのレートより換算）で、１着賞金は１２０万米ドル（約１億８８０７万円）。
左からゲート順、馬名、騎手、主催者想定オッズ。
（１）ヴィトルヴィアンマン Ａフレス ３１倍
（２）パワーシフト Ｌサエス １３倍
（３）チーフワラビー Ｊアルバラード ４倍
（４）レネゲイド ＩオルティスＪｒ． ３倍
（５）オッティーニョ Ｄデービス ２１倍
（６）グロースエクイティ Ｍフランコ １３倍
（７）コマンドメント Ｊヴェラスケス ７倍
（８）エマージングマーケットＦプラ ７倍
（９）ゴールデンテンポ Ｊオルティス ５・５倍