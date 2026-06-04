

「市場を選んだら、あとは大きく仕込んで一気に勝負するしかない」――そんな思い込みから多額の先行投資をして失敗する会社員を、大野克也氏は何人も見てきたと語る。自身のスモールビジネスを1年で2.1億円で事業売却へと導いた同氏が実践してきたのは、その真逆のアプローチだ。数千円のリスクで市場の反応を確かめ、手応えを掴んでから仕組みを構築する。この順番を守ることが、月10万円を確実に手にするための最短ルートだという。

本稿では、リスクゼロで「売れる」を証明するスモールテストの設計から、感情に流されない撤退基準の決め方、AI活用・外注化の極意まで、副業を自動収益エンジンへと変えるための実践的な戦略を語っていただいた。全4回の第3回。

みんかぶプレミアム連載「副業・スモビジで億り人に 令和の稼ぎ方新常識」



手元に自由に使える「5万円」があったら？継続的な売上を逃す“初期投資の落とし穴”

失敗のダメージを数千円に抑える「最強の相棒」。月10万の自動収益エンジンを作る正しい資金の使い道

テスト運営を無事に動かし始めたら、次に浮上してくるのが「限られた初期資金をどこに使うか」という問題です。たとえば、副業の元手として自由に使えるお金が「5万円」あったとしましょう。正直に申し上げて、5万円という金額は、ビジネスの世界では何か大きな投資をしようと思っても何もできないのが現実です。この5万円を、中途半端なサイト制作の外注費や、実作業の代行費用などに充てて浪費してはいけません。それでは手元に一時的な成果物が残るだけで、継続的に売上が積み上がる仕組み（収益エンジン）には決して繋がらないからです。---具体的に私が最初にお勧めしたい投資先は、最新AIツールの有料プランへの課金です。私が現在進行形で最も信頼し、フル活用している「Claude」などの高性能AIは、わずか数千円程度の月額費用で、あなたの事業の「最強のアシスタント」になってくれます。初期資金の5万円は、作業を外注するために使うのではありません。あなたの脳みそを拡張し、戦略の精度を劇的に高めるAIアシスタントを雇うために使うべきなのです。この最新AIを相棒にすれば、これまで何十万円もかけていた市場調査や戦略立案が、わずか「数千円の月額費用」だけで完結します。つまり、万が一そのビジネスが上手くいかなかったとしても、失うダメージをAIの利用料（数千円）だけに抑え、何度でも安全にスモールテストを繰り返すことができるのです。