勝てば勝つほど、表情にも余裕が出てくる。谷口彩菜の“してやったり”な笑顔に視聴者の目も釘付けとなった。

【映像】人気女優、ニヤけ顔が可愛い“チップ山盛り回収”の瞬間

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第8回、予選テーブルDの模様が5月30日に配信。暫定首位で後半戦を迎えた谷口が、またしてもチップを大きく積み上げる場面があった。

このまま逃げ切りたい谷口は、ハートとダイヤの「QJ」で参戦。相手は、ハートとクラブの「10」ペアを持つダーツプロ兼ポーカー女子のまよんぬだった。フロップはスペードの「Q」、スペードの「K」、ダイヤの「7」。ここで谷口には「Q」のペアができ、この時点で勝率は89％と大きく優勢に立った。

ターンはハートの「8」。そしてリバーにダイヤの「Q」が落ち、谷口は「Q」3枚のスリーカードを完成させた。ここでまよんぬは6000点を追加ベット。すると谷口は、さらに2万点を上乗せした。

谷口の大きなレイズを受けたまよんぬは少し考えた後、「コールします！」と宣言。「むちゃくちゃ強そうにも見えるんだけど…」と不安をにじませながら先にカードを開くと、谷口もハンドをオープンした。

勝利を確かめた谷口は、ここで頬にえくぼを作る可愛らしい笑顔に。“してやったり”と言わんばかりの表情に、視聴者からは「にやにや彩菜」「めっちゃ笑ってるw」「彩菜チップリ！ このままがんばれー」と声が上がった。

さらに谷口がチップをかき集める姿に、実況のテツヤも「チップが谷口彩菜に集まっていく！」と声を張った。暫定首位を走る谷口が、可愛らしい表情とは裏腹に、テーブル上ではしたたかにリードを広げていく一局となった。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）