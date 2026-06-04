気象庁が警報・注意報の表現を再編した「防災気象情報」の新たな区分「危険警報」が、滋賀県の「県防災ポータル」と「県土木防災情報システム」に反映されない事態に陥っている。

システム改修が間に合わなかったのが原因。県内では３日に台風６号の被害が出ており、県は新たな防災気象情報に対応している「県防災アプリ」の登録と活用を呼びかけている。

新たな防災気象情報は、災害時に住民が取るべき行動を理解しやすくするため、河川氾濫、大雨など４種類の災害時に発する警報や注意報を５段階のレベルに分類。「危険警報」は、最も危険度の高いレベル５「特別警報」に次ぐレベル４の区分だ。

県はこれまで、大雨や洪水（氾濫）、土砂災害、高潮などを「ポータル」で、雨量や河川の水位を「システム」で伝えてきた。だが、両サービスは、気象庁が再編に伴って新たに発する信号を反映するための設備が整っておらず、レベル４の危険警報が表示できなくなったという。

県は「改修は２０２７年以降になる可能性がある」とし、３月下旬に運用開始した、新たな防災気象情報に対応済みの「防災アプリ」の活用を促している。

担当者は「台風などの被害が増える時期に合わせて、積極的に登録してほしい」と話している。