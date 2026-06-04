松本若菜×佐野勇斗『君の好きは無敵』、新キャストに小野花梨・藤井隆・金田哲ら決定
松本若菜が主演し、佐野勇斗が共演する7月スタートのドラマ『君の好きは無敵』（TBS系／毎週火曜22時）より、ふたりを取り巻く新キャストが発表。小野花梨、白本彩奈、藤井隆、金田哲らの出演が明らかになった。
【写真】MERRYの社員役を演じる小野花梨
本作は、キャラクタービジネス業界を舞台にした、「かわいい」と「好き」があふれるポジティブ＆パワフルなラブコメディ。「かわいい」も「好き」も理解できない元コンサルと、偏屈変人ワケありのキャラクターデザイナーというちぐはぐな男女が、世界的ヒットキャラクターの誕生を目指して奮闘する姿を描く。世界中で愛されるキャラクターを数多く生み出してきた株式会社サンリオが取材協力を務める。
キャラクター会社・MERRYは、キャラクタービジネス業界の大手企業で、これまで数々の人気キャラクターを生み出してきた。しかし、数年前から業績は低迷。そんな中、外部から招かれた新社長・大三島匠（おおみしま・たくみ）による大胆な改革と、あるキャラクターの大ヒットをきっかけに、業績はV字回復を遂げる。実は、MERRYも大三島社長も、キャラクターデザイナーの瀬尾（佐野）とは何やら因縁があるようで…。
そんなMERRYの優秀なキャラクタープロデューサー・佐々岡鈴加（ささおか・すずか）を演じるのは、子役時代から確かな演技力を培い、繊細な演技で注目を集める俳優・小野花梨。常に冷静で落ち着いており、一見クールに見られることも多いが、内面は感情豊かで情に厚い。瀬尾ともどこか特別な関係がある様子の、ミステリアスな存在だ。
MERRYの新進気鋭のキャラクターデザイナー・川崎玲奈（かわさき・れいな）を演じるのは、3歳から芸能活動を始め、近年は映画でヒロインを務めるなど注目を集める若手実力派俳優・白本彩奈。我が道を行くアーティスティックなキャラクターデザイナーで、個性的かつエッジの利いたキャラクター作りを得意とする。その才能はMERRY社内でも一目置かれており、大三島社長による大改革の秘密兵器となる存在だ。
そして、MERRYのプランナー・廣瀬高章（ひろせ・たかあき）を演じるのは藤井隆。2024年放送のドラマ『西園寺さんは家事をしない』では、明るく親しみやすい社長役を好演し、作品に温かな彩りを添えた。今作で演じる廣瀬は、キャラクター愛とMERRY愛にあふれ、キャラクターグッズの企画などを担当するプランナー。しかし、大三島社長の方針転換によって少しずつ変わっていくMERRYの現状に、複雑な思いも抱えている。
近年は大河ドラマに出演するなど、俳優としても高い評価を得ている金田哲（はんにゃ.）が演じるのは、杏奈の恋人・小板橋麦（こいたばし・むぎ）。とても気弱ながら、穏やかで優しい良きパートナーという役どころだ。二人のほのぼのとしたやり取りにも注目したい。
宝来コンサルティングに勤める若手コンサルタント・淵野辺廉（ふちのべ・れん）を演じるのは、歌舞伎界を牽引する若手俳優として注目を集め、映像作品でも活躍の幅を広げている中村隼人。杏奈の後輩で、コンサル界の“コミュニケーションモンスター”と呼ばれるほど人付き合いがうまく、抜群のコミュニケーション能力を誇る。一方で、憧れの大先輩である杏奈にはなぜか雑に扱われがちという、不憫な一面を持つ役どころだ。
杏奈の良き友人・小南紀子（こみなみ・のりこ）を演じるのは、バラエティーからドラマまで幅広く活躍する島崎和歌子。健康飲料の訪問販売員として、杏奈が勤めていた宝来コンサルティングを長年担当しており、杏奈と意気投合。杏奈が退職した後も頻繁に会うほど仲が良く、お互いに気兼ねなく本音を語り合える良き話し相手だ。
ドラマ『君の好きは無敵』は、TBS系にて7月より毎週火曜22時放送。
※新キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■佐々岡鈴加役：小野花梨
佐々岡鈴加役を演じさせていただきます小野花梨です。和やかな雰囲気の中、撮影に参加させていただいています。エネルギー溢れるみなさまと最後まで走り切れるように精一杯演じます。よろしくお願いいたします。放送をお楽しみに！
■小板橋麦役：金田哲
マネージャーさんから主人公の松本若菜さん演じる草壁杏奈の恋人役です。と聞いた時は、冷静ではいられませんでした。不安そうなマネージャーさんの顔が忘れられません。どうか温かく見守って頂けたらと思います。ありそうでなかったこのドラマ、「好き」「かわいい」に本気で向き合う人々をサポートしながら視聴者の皆さんと同じ目線で応援したいと思います。毎週火曜日夜10時、どうぞよろしくお願い致します。
■淵野辺廉役：中村隼人
久しぶりにTBSドラマに出演させていただくことになり、とても嬉しいです。僕が演じる淵野辺は、松本若菜さん演じる主人公・草壁の後輩で、仕事に熱く対人スキルの高い人物です。どのようにこの役が周りと絡んでいくのか、今からワクワクしています。テンポがよく、クスッと笑えるポイントもたくさん散りばめられているので、ぜひ楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです！
■川崎玲奈役：白本彩奈
この作品が決まってから、カワイイところに行ったり、カワイイものを集めたりしていて、なんだか心があたたかい時間が増えた気がしています。キャラクターは雨の日も風の日も、変わらず愛おしく、あたたかく、そこにいてくれる存在です。これから梅雨に入りますが、この作品も、皆さんにとってそんな存在になれるのかもと、WUKIWUKIしています。これからの数ヵ月、みなさんとたくさんの好きと、カワイイを生み出し創っていけることが楽しみです。よろしくお願いします。
■小南紀子役：島崎和歌子
連続ドラマのレギュラー出演は久しぶりなので、お話をいただいたときはびっくりしました。私のことを女優として見てくれて嬉しかったです（笑）。私が演じる小南紀子は健康飲料の訪問販売員なんですが、スタッフさんが考えてくれた「健康飲料のCMの振り付け」がかわいくて、この振りが流行るといいねという気持ちで演じさせていただいています（笑）。松本若菜さんも面白がって一緒に振りをやってくださったのは嬉しかったです。紀子は噂話が好きで何となく情報通で、こういうおばちゃんいるよねって親近感を持っていただけるように演じていきたいです。
■廣瀬高章役：藤井隆
松本若菜さんを始め『西園寺さんは家事をしない』でお世話になったスタッフの方々とまたお仕事をご一緒できてとても嬉しいです。物語はもちろんですが、他にも可愛らしくて注目していただきたいポイントがあります。ご覧いただいた皆さんの「好き」になっていただけるのでは？ と思っています。ご期待ください！ 私はト書きに「軽やかに」と書いていただくような役をいただきましたので、精一杯軽やかに見えるよう演じたいと思います！
【写真】MERRYの社員役を演じる小野花梨
本作は、キャラクタービジネス業界を舞台にした、「かわいい」と「好き」があふれるポジティブ＆パワフルなラブコメディ。「かわいい」も「好き」も理解できない元コンサルと、偏屈変人ワケありのキャラクターデザイナーというちぐはぐな男女が、世界的ヒットキャラクターの誕生を目指して奮闘する姿を描く。世界中で愛されるキャラクターを数多く生み出してきた株式会社サンリオが取材協力を務める。
そんなMERRYの優秀なキャラクタープロデューサー・佐々岡鈴加（ささおか・すずか）を演じるのは、子役時代から確かな演技力を培い、繊細な演技で注目を集める俳優・小野花梨。常に冷静で落ち着いており、一見クールに見られることも多いが、内面は感情豊かで情に厚い。瀬尾ともどこか特別な関係がある様子の、ミステリアスな存在だ。
MERRYの新進気鋭のキャラクターデザイナー・川崎玲奈（かわさき・れいな）を演じるのは、3歳から芸能活動を始め、近年は映画でヒロインを務めるなど注目を集める若手実力派俳優・白本彩奈。我が道を行くアーティスティックなキャラクターデザイナーで、個性的かつエッジの利いたキャラクター作りを得意とする。その才能はMERRY社内でも一目置かれており、大三島社長による大改革の秘密兵器となる存在だ。
そして、MERRYのプランナー・廣瀬高章（ひろせ・たかあき）を演じるのは藤井隆。2024年放送のドラマ『西園寺さんは家事をしない』では、明るく親しみやすい社長役を好演し、作品に温かな彩りを添えた。今作で演じる廣瀬は、キャラクター愛とMERRY愛にあふれ、キャラクターグッズの企画などを担当するプランナー。しかし、大三島社長の方針転換によって少しずつ変わっていくMERRYの現状に、複雑な思いも抱えている。
近年は大河ドラマに出演するなど、俳優としても高い評価を得ている金田哲（はんにゃ.）が演じるのは、杏奈の恋人・小板橋麦（こいたばし・むぎ）。とても気弱ながら、穏やかで優しい良きパートナーという役どころだ。二人のほのぼのとしたやり取りにも注目したい。
宝来コンサルティングに勤める若手コンサルタント・淵野辺廉（ふちのべ・れん）を演じるのは、歌舞伎界を牽引する若手俳優として注目を集め、映像作品でも活躍の幅を広げている中村隼人。杏奈の後輩で、コンサル界の“コミュニケーションモンスター”と呼ばれるほど人付き合いがうまく、抜群のコミュニケーション能力を誇る。一方で、憧れの大先輩である杏奈にはなぜか雑に扱われがちという、不憫な一面を持つ役どころだ。
杏奈の良き友人・小南紀子（こみなみ・のりこ）を演じるのは、バラエティーからドラマまで幅広く活躍する島崎和歌子。健康飲料の訪問販売員として、杏奈が勤めていた宝来コンサルティングを長年担当しており、杏奈と意気投合。杏奈が退職した後も頻繁に会うほど仲が良く、お互いに気兼ねなく本音を語り合える良き話し相手だ。
ドラマ『君の好きは無敵』は、TBS系にて7月より毎週火曜22時放送。
※新キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■佐々岡鈴加役：小野花梨
佐々岡鈴加役を演じさせていただきます小野花梨です。和やかな雰囲気の中、撮影に参加させていただいています。エネルギー溢れるみなさまと最後まで走り切れるように精一杯演じます。よろしくお願いいたします。放送をお楽しみに！
■小板橋麦役：金田哲
マネージャーさんから主人公の松本若菜さん演じる草壁杏奈の恋人役です。と聞いた時は、冷静ではいられませんでした。不安そうなマネージャーさんの顔が忘れられません。どうか温かく見守って頂けたらと思います。ありそうでなかったこのドラマ、「好き」「かわいい」に本気で向き合う人々をサポートしながら視聴者の皆さんと同じ目線で応援したいと思います。毎週火曜日夜10時、どうぞよろしくお願い致します。
■淵野辺廉役：中村隼人
久しぶりにTBSドラマに出演させていただくことになり、とても嬉しいです。僕が演じる淵野辺は、松本若菜さん演じる主人公・草壁の後輩で、仕事に熱く対人スキルの高い人物です。どのようにこの役が周りと絡んでいくのか、今からワクワクしています。テンポがよく、クスッと笑えるポイントもたくさん散りばめられているので、ぜひ楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです！
■川崎玲奈役：白本彩奈
この作品が決まってから、カワイイところに行ったり、カワイイものを集めたりしていて、なんだか心があたたかい時間が増えた気がしています。キャラクターは雨の日も風の日も、変わらず愛おしく、あたたかく、そこにいてくれる存在です。これから梅雨に入りますが、この作品も、皆さんにとってそんな存在になれるのかもと、WUKIWUKIしています。これからの数ヵ月、みなさんとたくさんの好きと、カワイイを生み出し創っていけることが楽しみです。よろしくお願いします。
■小南紀子役：島崎和歌子
連続ドラマのレギュラー出演は久しぶりなので、お話をいただいたときはびっくりしました。私のことを女優として見てくれて嬉しかったです（笑）。私が演じる小南紀子は健康飲料の訪問販売員なんですが、スタッフさんが考えてくれた「健康飲料のCMの振り付け」がかわいくて、この振りが流行るといいねという気持ちで演じさせていただいています（笑）。松本若菜さんも面白がって一緒に振りをやってくださったのは嬉しかったです。紀子は噂話が好きで何となく情報通で、こういうおばちゃんいるよねって親近感を持っていただけるように演じていきたいです。
■廣瀬高章役：藤井隆
松本若菜さんを始め『西園寺さんは家事をしない』でお世話になったスタッフの方々とまたお仕事をご一緒できてとても嬉しいです。物語はもちろんですが、他にも可愛らしくて注目していただきたいポイントがあります。ご覧いただいた皆さんの「好き」になっていただけるのでは？ と思っています。ご期待ください！ 私はト書きに「軽やかに」と書いていただくような役をいただきましたので、精一杯軽やかに見えるよう演じたいと思います！