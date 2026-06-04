“現役K-POPアイドル”美人チア、大胆ショーパン姿でファン魅了！ガッツリ見せた脚線美で視線強奪

現役K-POPアイドルとしても活動する台湾出身の美人チアリーダー、ロナの近況投稿が話題だ。

【写真】韓国美人チア、水着姿の大胆寝そべりSHOT

ロナは最近、自身のインスタグラムで数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、控室とみられる室内やグラウンドでポーズを取るロナが写っている。自身が応援するLGツインズのユニホームに白のホットパンツを合わせたチアリーディング衣装で、鏡越しにウィンクをしたり、胸のロゴマークを指さしたりしている。

アイドルとしても活動しているだけあって、くりくりとした目が際立つビジュアルの良さはさることながら、何より目が行くのは引き締まった美スタイル。ホットパンツからはスラリと伸びる脚線美もあらわにし、多くのファンを虜にさせていた。

投稿には、「女神…」「本当に大好きです」「綺麗だ」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝ロナInstagram）

台湾出身のロナは2002年6月5日生まれの23歳。Kep1er（ケプラー）を輩出したオーディション番組『Girls Planet 999：少女祭典』に出場した経歴を持ち、2022年4月に6人組K-POPガールズグループILY:1（アイリーワン）のメンバーとしてデビューした。2026年より、韓国プロ野球KBOリーグのLGツインズでチアリーダーとして活動している。