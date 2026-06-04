「ファーム・西地区、阪神５−１ソフトバンク」（３日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）

再始動のマウンドでいきなり“山川斬り”だ。腰部の張りで２軍調整中の阪神・伊原陵人投手が約１カ月半ぶりに実戦復帰。六回から２番手として登板し、安打を許さない好投で３回無失点。復活に向けて、始まりの一歩を踏んだ。

六回をわずか８球で三者凡退に片付け、続く七回にハイライトがやってきた。１死後、打席に立ったのは球界屈指の大砲・山川だ。「キャッチャーと良いコミュニケーションを取った中で対戦できた」。初球ボールの後、１４０キロのツーシームを打たせて右飛。わずか２球での決着に手応えをにじませた。

全球種を試した充実の３７球。直球は最速１４５キロ、無安打、２奪三振と残した数字を見れば、これ以上ない実戦復帰に思える。しかし「ここで満足しているようでは、１軍で投げても打たれる」と伊原。「回を重ねてからのストレートの質や出力がもう少し必要」と見据える天井は高い。

開幕ローテ入りも、３試合目で腰を負傷。よもやのリハビリ生活となったが「慌てないことを意識した。順調にきている」。左腕が紡ぐ２年目の物語が再び動き出した。