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ºÇ¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö#DomLatveria 4b Holywell Ln London EC2A 3ET. Starts June 2nd at 10am BST. Surprise at 2pm BST.¡×¤È¡¢¥í¥ó¥É¥ó»ÔÆâ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê½»½ê¤È»þ¹ï¤òÄó¼¨¡£¸½ÃÏ»þ´Ö6·î2Æü10»þ¤Ë²¿¤é¤«¤Î´ë²è¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢14»þ¤Ë¡È¥µ¥×¥é¥¤¥º¡É¤¬¤¢¤ë¤È
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Russo Brothers have arrived at the ¡ÆAVENGERS: DOOMSDAY¡Ç pop-up.- Nexus Point News (@NexusPointNews)
First look at the Latveria flag in 'AVENGERS: DOOMSDAY'- Just a Nerd (@Movie__Fans)
i really don't think this was the surprise , russos won't tease a flag or coffee for 3 days bro
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