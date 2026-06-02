岩手ビッグブルズが中村ジャズを獲得…B1経験を持つ28歳SG「この挑戦にとてもワクワクしています」

岩手ビッグブルズは6月2日、中村ジャズと2026－27シーズンの選手契約が合意に至ったことを発表した。

18日に29歳の誕生日を迎える中村は、188センチ87キロのシューティングガード。2019－20シーズンに東京エクセレンス（現横浜エクセレンス）でBリーグデビューを飾ると、茨城ロボッツ、長崎ヴェルカでもプレーし、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」は琉球ゴールデンキングスの練習生として活動した。

中村、水野哲志社長は公式HPで次のようにコメントした。

「岩手の皆さま初めまして。中村ジャズです。先ずは自分の可能性を信じこのような機会を与えてくださった水野社長、チーム関係者に心から感謝しています。またこの場所に辿り着くにあたって日頃からお世話になっている関係者にこの場をお借りして感謝申し上げます。ビッグブルズのバスケットに、もう一段階上の勢いをもたらせる存在でいたいとおもいますし、そうなっていけると信じています。14年ぶりの東北、新たな環境、新たな仲間たちと共にはじまるこの挑戦にとてもワクワクしています。ファンの皆さんと一緒に、一丸となって戦える日を楽しみにしています。共に素晴らしいシーズンにしましょう。応援をよろしくお願いいたします」（中村）

「このたび、中村ジャズ選手を岩手ビッグブルズへ迎えることができ、大変嬉しく思います。これまで多くのトップクラブで経験を積み、さまざまな環境の中で成長を続けてきた選手であり、今回獲得にあたっては、これまで一緒にプレーしてきた選手や指導してきたコーチ陣から、人間性はもちろん、実力面においても非常に高い評価を得ています。高い身体能力やアグレッシブなプレーはもちろんですが、チームに新たなエネルギーと勢いをもたらしてくれる存在になると信じています。久々の東北での挑戦となりますが、岩手という場所で新たな仲間たちと共に、大きく飛躍してくれることを楽しみにしています」（水野社長）

なお、岩手は新シーズンの「B.LEAGUE ONE」に所属。2日時点で吉永大器ヘッドコーチ、関屋心、ノア・ガーリー、山崎凜、門馬圭二郎、臼井弘樹、佐伯崚介、久岡賢太郎、石川晴道、後藤翔平、ジェイコブ・ポラコヴィッチとの契約合意、平良宗龍との期限付移籍契約合意を発表している。