「収益率8000％に…」AND2BLEハン・ユジン、アイドルとは思えぬ“投資センス”に驚きの声

AND2BLEのハン・ユジンが、自身の“株式投資”による収益率を明かし、注目を集めた。

ハン・ユジンは、5月30日に放送されたJTBCのバラエティ番組『知ってるお兄さん』に出演し、様々なトークを繰り広げた。

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この日、ハン・ユジンは14歳の頃から株式投資を始めたと明かし、「父が経済について学ぶために株をやってみなさいと言って、14歳の時に100万ウォン（約10万円）をくれた」と説明。「好きなようにやってみなさいと言われたので、自分で勉強するようになった」と振り返った。

（画像＝JTBC）

さらに、「その頃からずっと調べたり学んだりしてきた結果、今では収益率が8000％になった。100万ウォンが8000万ウォン（約800万円）になった」と語り、共演者たちを驚かせた。

また、どの銘柄に投資したのかという質問には、「韓国株だけをやっている。今は半導体関連だが、当時は海洋物流産業の銘柄に投資していた」と回答。続けて「今は時間がなくて十分に管理できていない。でも、今でも上昇を続けている」と話し、投資の成功ぶりをうかがわせた。