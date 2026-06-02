元TBS美女アナ、レアな水着姿から美しい背中「とても綺麗」「素敵」と絶賛
フリーアナウンサーの山本里菜が、1日にInstagramを更新し、これまで余り披露してこなかった水着姿でプールを楽しむ様子を公開し、ファンから反響が寄せられた。
【写真】山本里菜、背中のラインが美しい…レアな水着姿
山本アナは「温水だったからプール入れた」「ちくわちゃんと最高の癒し旅でした」と愛犬との水入らずの旅行を公開している。「水着はSHEINのです あんまり見えないですね笑」「ごめんなさい」と謝りつつも、緑豊かな自然をバックにプールに入って笑顔を浮かべる自身の姿を公開した。
愛犬のワンちゃんがベッドで気持ちよさそうに休んでいる様子のほか、複数枚をめくると、再びチューブトップの水着でカメラを見つめるショットも。これまでInstagramではほとんど披露されていなかった山本の水着姿には、コメント欄に「里菜さん の水着姿 見えてる部分美しい 全身見たかったな〜」「里菜さんとても綺麗」「里菜さんの水着 姿がめちゃくちゃ似合って素敵ですね」「写真集出して欲しい」「グラビアが見たい」といった“待望論”も寄せられている。
■山本里菜（やまもと りな）
1994年6月22日生まれ。千葉県生まれ。大学在学中からフリーアナウンサーとして活動。卒業後、TBSにアナウンサーとして入社。2023年10月にTBSを退社し、以降フリーアナウンサーとして活動。私生活では、2022年3月にはかねてより交際していた一般男性と結婚している。
引用：「山本里菜」Instagram（@rinayamamoto_0622）
【写真】山本里菜、背中のラインが美しい…レアな水着姿
山本アナは「温水だったからプール入れた」「ちくわちゃんと最高の癒し旅でした」と愛犬との水入らずの旅行を公開している。「水着はSHEINのです あんまり見えないですね笑」「ごめんなさい」と謝りつつも、緑豊かな自然をバックにプールに入って笑顔を浮かべる自身の姿を公開した。
■山本里菜（やまもと りな）
1994年6月22日生まれ。千葉県生まれ。大学在学中からフリーアナウンサーとして活動。卒業後、TBSにアナウンサーとして入社。2023年10月にTBSを退社し、以降フリーアナウンサーとして活動。私生活では、2022年3月にはかねてより交際していた一般男性と結婚している。
引用：「山本里菜」Instagram（@rinayamamoto_0622）